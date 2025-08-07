Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah

Polda Jateng bongkar sindikat uang palsu di Boyolali, amankan 410 lembar. Kenali uang asli dengan cek warna, benang pengaman, tekstur kasar, dan watermark.

Bisnis.com, BOYOLALI - Sedang viral temuan sindikat pembuat uang palsu di Boyolali, Jawa Tengah.

Dilansir dari Antaranews, Polda Jateng berhasil membongkar sindikat pembuatan uang palsu yang telah mengedarkan ratusan lembar pecahan Rp100 ribu ke masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Dwi Subagio di Semarang, Selasa, mengatakan, enam anggota komplotan tersebut ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda.

Keenam tersangka yang sudah diamankan masing-masing W (70) warga Kabupaten Boyolali, M (50) warga Kabupaten Tangerang, BES (54) warga Kabupaten Kudus, HM (52) warga Kabupaten Bogor, JIP (58) warga Kabupaten Magelang, dan DMR (30) warga Kabupaten Sleman.

Dwi menyebut para pelaku tersebut memiliki peran berbeda-beda dalam proses produksi hingga penjualan uang.

"Ada yang berperan sebagai pemodal, ada yang berperan dengan desainer uang yang dicetak," katanya.

Bersama dengan para tersangka, polisi mengamankan 410 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu.

Selain itu terdapat pula 1.800 lembar uang palsu yang sedang dalam proses pencetakan, beserta alat pencetaknya.

Berdasarkan keterangan pelaku, kata dia, sudah ada 150 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang telah diedarkan di wilayah Jawa Timur

Berikut Cara Mengenali Uang Asli TE 2016 agar Terhindar dari Uang Palsu:

Dilihat

Warna uang terlihat terang dan jelas

Terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000 dan Rp20.000. Khusus untuk pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu

Diraba

Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Seperti logo Garuda, angka pada uang, dan gambar pahlawan di lembaran uang akan terasa kasar apabila diraba.

Untuk pecahan Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 TE 2016 akan terasa kasar saat diraba pada bagian angka dan gambar pahlawan.

Kode tuna netra (blind code) berupa garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba.

Diterawang

Tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu.

Selain cara di atas, masyarakat cuma bisa melihat contoh bentuk asli uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) di situs resmi di sini.