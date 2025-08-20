Bisnis Indonesia Premium
Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

Gibran dan Dasco bertemu untuk membahas sinergi eksekutif-legislatif, memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan baik. Pertemuan ini diunggah di Instagram.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:03
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) didampingi istri Selvi Ananda (kanan), anaknya Jan Ethes (ketiga kiri) dan La Lembah Manah (kedua kanan) dengan mengenakan pakaian adat Gayo tiba saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) didampingi istri Selvi Ananda (kanan), anaknya Jan Ethes (ketiga kiri) dan La Lembah Manah (kedua kanan) dengan mengenakan pakaian adat Gayo tiba saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad merupakan hal biasa untuk membangun sinergitas pemerintah dari eksekutif dan legislatif.

Momen pertemuan dengan Dasco itu terjadi pada saat makan siang yang diunggah oleh Gibran melalui akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Sabtu (9/8/2025) pekan lalu.

“Ya saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gibran dilansir dari Antara, Rabu (20/8/2025).

Gibran menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu merupakan pertemuan biasa yang membicarakan visi-misi, serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai perwakilan bidang eksekutif dan legislatif, Gibran mengatakan pembicaraan bersama Dasco juga ingin memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat.

“Kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan ‘impact’ yang baik untuk warga,” kata Gibran.

Wapres melanjutkan bahwa setelah momen itu diunggah, ia juga melakukan pertemuan beberapa kali dengan Dasco, guna menunjukkan kekompakan legislatif dan eksekutif pemerintahan.

Gibran menegaskan bahwa pertemuan dengan Dasco sudah beberapa kali dilakukan, namun baru diunggahnya (posting) di media sosial.

“Sudah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR dan ya, mungkin baru kali ini kami posting. Setelah postingan itu, beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi dua hari, tiga hari setelahnya. Jadi itu hal yang biasa, jadi legislatif, eksekutif harus selalu kompak,” kata Gibran.

Adapun melalui media sosialnya, Gibran membagikan momen kebersamaan saat makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco," tulis Wapres Gibran dalam unggahan tersebut.

Gibran tidak menjelaskan lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. wapres hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya.

"Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya," ujarnya.

Dalam foto yang diunggah, Gibran terlihat duduk di meja makan panjang bersama Dasco.

Keduanya duduk saling berhadapan di meja yang tertata rapi, lengkap dengan peralatan makan, lilin hias, dan bunga mawar merah sebagai dekorasi. Suasana pertemuan tampak santai namun hangat.

Penulis : Newswire
Editor : Muhammad Ridwan

Topik

