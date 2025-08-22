Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

Presiden Prabowo akan pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan AS, menandai debutnya di forum global sejak dilantik.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 15:27
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025/BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025/BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut, pidato Presiden dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/9/2025) waktu setempat.

“Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23. Pidato ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” kata Hasan dalam keterangannya secara tertulis kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

Pidato Prabowo ini akan menjadi penampilan perdananya di mimbar PBB sejak dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 lalu. Agenda tersebut lazim dipandang sebagai panggung penting bagi para kepala negara untuk menyampaikan sikap resmi negaranya terkait isu-isu global.

Hasan mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih terjadwal untuk hadir.

“Sejauh ini on schedule [Prabowo pidato di Sidang Umum PBB],” kata Hasan dalam keterangannya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/8/2025).

Meski demikian, Hasan tidak merinci tema pidato yang akan dibawa Presiden Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa agenda kenegaraan di forum multilateral terbesar itu sudah masuk dalam rangkaian perjalanan internasional Kepala Negara.

“Iya, beliau dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB,” pungkas Hasan.

Sekadar informasi, Sidang ke-79 Majelis Umum PBB dibuka pada Rabu, 10 September 2024. Hari pertama debat umum tingkat tinggi dimulai pada Selasa, 24 September.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

