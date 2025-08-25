Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan deras pada 25 Agustus 2025 membuat demonstran dan polisi di Jakarta membubarkan diri.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:52
Share
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, Jakarta — Ratusan demonstran 25 Agustus 2025 di DPR dan Polisi mendadak membubarkan diri setelah hujan deras di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ratusan pendemo yang bertahan dari serangan gas air mata Polisi, perlahan mulai membubarkan diri.

Jalanan yang diguyur hujan lebat membuat semua kendaraan yang sempat tertahan, kini mulai melintasi Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Baca Juga

Polisi dan TNI yang berjaga pun berteduh di kolong kawasan Slipi dan membubarkan diri pelan-pelan sembari meneriakan yel-yelnya.

Kereta rel listrik (KRL) yang sempat tertahan pun kini mulai bergerak dari arah Tanah Abang ke arah Rangkasbitung.

Namun, penumpang commuter line cukup padat karena terjebak hujan dan imbas blokir jalan usai bentrokan antara demonstran dan aparat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
9 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
39 menit yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Update Demo 25 Agustus, KAI Minta Maaf Perjalanan KRL Arah Tanah Abang-Rangkasbitung Terganggu

Update Demo 25 Agustus, KAI Minta Maaf Perjalanan KRL Arah Tanah Abang-Rangkasbitung Terganggu

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Anak STM

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Anak STM

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup
Nasional
11 menit yang lalu

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati
Hukum
18 menit yang lalu

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah
Nasional
26 menit yang lalu

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri
Nasional
36 menit yang lalu

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri
Nasional
47 menit yang lalu

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

5

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

5

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS