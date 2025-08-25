Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan deras pada 25 Agustus 2025 membuat demonstran dan polisi di Jakarta membubarkan diri.

Bisnis.com, Jakarta — Ratusan demonstran 25 Agustus 2025 di DPR dan Polisi mendadak membubarkan diri setelah hujan deras di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ratusan pendemo yang bertahan dari serangan gas air mata Polisi, perlahan mulai membubarkan diri.

Jalanan yang diguyur hujan lebat membuat semua kendaraan yang sempat tertahan, kini mulai melintasi Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Polisi dan TNI yang berjaga pun berteduh di kolong kawasan Slipi dan membubarkan diri pelan-pelan sembari meneriakan yel-yelnya.

Kereta rel listrik (KRL) yang sempat tertahan pun kini mulai bergerak dari arah Tanah Abang ke arah Rangkasbitung.

Namun, penumpang commuter line cukup padat karena terjebak hujan dan imbas blokir jalan usai bentrokan antara demonstran dan aparat.