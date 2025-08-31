Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Buka Suara soal Eskalasi Aksi Demo, Ada Megawati hingga Surya Paloh

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers bersama ketua parpol, termasuk Ketum PDIP Megawati, soal aksi demonstrasi di Indonesia.
Akbar Evandio, Dany Saputra
Akbar Evandio & Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 15:24
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta Ketua DPR Puan Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). JIBI/Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta Ketua DPR Puan Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD, serta sejumlah ketua partai politik (parpol), termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Surya Paloh. 

Berdasarkan pantauan Bisnis di Istana Kepresidenan, Megawati terlihat mengenakan pakaian merah dan muncul bersama sejumlah ketua umum parpol koalisi pemerintah.

Megawati juga terlihat didampingi oleh anaknya, yakni Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPR RI

"Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Prabowo dalam pembukaan pidatonya.

Selain Megawati, turut hadir Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan lain-lain.

Lalu, Partai Demokrat diwakili oleh Ibad Yudhoyono karena Agus Harimurti masih dalam perjalanan ke China.

Kemudian, pertemuan turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

"Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara dan izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara sebangsa dan setanah air dalam beberapa hari ini saya Presiden RI terus memantau perkembangan situasi di Jakarta dan beberapa daerah tanah air Indonesia," terangnya.

Penulis : Akbar Evandio & Dany Saputra
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

