Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak

Menteri PU Dody Hanggodo pastikan pemerintah pusat bantu perbaikan fasilitas umum rusak akibat unjuk rasa, tanggung jawab bersama pusat dan daerah.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 18:57
Share
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo / Bisnis-Akbar Evandio
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo / Bisnis-Akbar Evandio
Ringkasan Berita
  • Menteri PU Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan terlibat dalam perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa.
  • Perbaikan fasilitas akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, tidak hanya dibebankan pada APBD.
  • Beberapa fasilitas umum yang rusak termasuk gedung DPRD di berbagai kota dan halte TransJakarta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan ikut serta dalam penanganan dan perbaikan fasilitas umum yang rusak usai berbagai peristiwa unjuk rasa belakangan ini.

Hal itu disampaikan Dody Hanggodo usai menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Minggu (31/8/2025).

"Pasti, nanti-nantilah belum diisukan Pak Presiden. Namun, pastilah pasti ada [bantuan dari pusat]," ucap Dody kepada Bisnis.

Dody menegaskan, perbaikan fasilitas tidak hanya akan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia menyebut perbaikan fasilitas umum akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Iya, kalau sudah begini pusat dan daerah jadi satu," tutur Dody.

Baca Juga

Beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan pasca aksi massa di berbagai daerah Indonesia.

Gedung DPRD di Makassar, Yogyakarta, Solo, dan wilayah lain mengalami kebakaran dan perlu direnovasi.

Selain itu, ada beberapa halte TransJakarta dan Gedung Grahadi juga rusak terbakar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
10 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penyerapan Anggaran Kementerian PU Baru 26,74% per Semester I/2025, Ini Sebabnya

Penyerapan Anggaran Kementerian PU Baru 26,74% per Semester I/2025, Ini Sebabnya

Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

Internet Jembatan Warga Pedesaan Menyambung Nyawa, Mengakses Faskes yang Lebih Baik

Internet Jembatan Warga Pedesaan Menyambung Nyawa, Mengakses Faskes yang Lebih Baik

DPR Akui Komisioner KPU Nikmati Fasilitas Mewah, Janji Lakukan Evaluasi

DPR Akui Komisioner KPU Nikmati Fasilitas Mewah, Janji Lakukan Evaluasi

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menkomdigi Meutya Hafid Sebut TikTok Nonaktifkan Fitur Live secara Sukarela
Nasional
23 menit yang lalu

Menkomdigi Meutya Hafid Sebut TikTok Nonaktifkan Fitur Live secara Sukarela

Kondisi Terkini Kediaman Affan Kurniawan jelang Tahlilan Hari Ini
Nasional
26 menit yang lalu

Kondisi Terkini Kediaman Affan Kurniawan jelang Tahlilan Hari Ini

Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Tak Bahas UU Perampasan Aset
Nasional
39 menit yang lalu

Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Tak Bahas UU Perampasan Aset

Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak
Nasional
48 menit yang lalu

Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak

Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh
Nasional
1 jam yang lalu

Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri