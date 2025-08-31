Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak

Menteri PU Dody Hanggodo pastikan pemerintah pusat bantu perbaikan fasilitas umum rusak akibat unjuk rasa, tanggung jawab bersama pusat dan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan ikut serta dalam penanganan dan perbaikan fasilitas umum yang rusak usai berbagai peristiwa unjuk rasa belakangan ini.

Hal itu disampaikan Dody Hanggodo usai menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Minggu (31/8/2025).

"Pasti, nanti-nantilah belum diisukan Pak Presiden. Namun, pastilah pasti ada [bantuan dari pusat]," ucap Dody kepada Bisnis.

Dody menegaskan, perbaikan fasilitas tidak hanya akan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia menyebut perbaikan fasilitas umum akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Iya, kalau sudah begini pusat dan daerah jadi satu," tutur Dody.

Beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan pasca aksi massa di berbagai daerah Indonesia.

Gedung DPRD di Makassar, Yogyakarta, Solo, dan wilayah lain mengalami kebakaran dan perlu direnovasi.

Selain itu, ada beberapa halte TransJakarta dan Gedung Grahadi juga rusak terbakar.