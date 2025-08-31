Bisnis Indonesia Premium
Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

Seruan #JagaJakarta ramai di medsos, ajak demo damai tanpa rusak fasilitas umum usai kerusuhan di Jakarta.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 12:41
Imbauan Jaga Bareng Jakarta. Dok Istimewa
Imbauan Jaga Bareng Jakarta. Dok Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Seruan untuk demonstrasi damai tanpa harus merusak fasilitas umum mulai ramai digaungkan di media sosial. Ajakan ini muncul imbas halte TransJakarta dan Stasiun MRT Jakarta rusak dibakar saat demonstrasi rusuh pada Jumat (29/8/2025) kemarin.

Semula, ajakan ini muncul dari unggahan Instagram @mrtjkt dengan hashtag #PastiBisa dan #UbahJakarta pada dua hari lalu. PT MRT Jakarta (Persero) menegaskan bahwa segala bentuk anarkis tidak akan membuat kehidupan yang lebih sejahtera.

Baginya pun tenang saat ini adalah ‘barang’ mahal hari ini. MRT berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik untuk mengantar penumpang dengan selamat.

“Dari ruang tunggu, rel yang membentang, hingga akhirnya tiba di tujuan… ini adalah perjalanan kita bersama. Karena MRT Jakarta bukan hanya sekedar moda, melainkan amanah yang perlu kita jaga bersama. Segala bentuk anarkisme tidak akan pernah jadi cerminan semangat menuju kehidupan yang lebih sejahtera,” tulis unggahan tersebut, dikutip Minggu (31/8/2025).

Senada, hal tersebut pun disampaikan oleh PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang juga mengajak semua pihak untuk saling menjaga Jakarta di situasi saat ini. Dalam unggahan Instagram @pt_transjakarta itu disertakan pula hashtag #JagaJakarta.

“Halte bukan sekadar tempat singgah. Ia adalah ruang bersama yang kita rawat, rumah singkat bagi ribuan langkah setiap hari. Kami memahami situasi yang terjadi. Namun, kami percaya Halte adalah milik kita bersama, saatnya kita saling menjaga,” tulisnya.

Sebagai informasi, halte TransJakarta yang dibakar pada aksi Jumat (29/8) malam yaitu Halte Bundaran Senayan, Halte Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan Bank DKI, serta Halte Gerbang Pemuda.

Tak sampai di situ, seruan Jaga Jakarta pun kini telah ramai bermunculan di media sosial. Misalnya saja, Persija Jakarta yang juga mengunggah foto dengan hashtag #JagaJakarta.

“Jaga Jakarta, saling lindungi demi keamanan dan keselamatan bersama. Stay safe, Jakartans #JagaJakarta #Persija,” tulisnya sehari lalu.

Kemudian, Instagram resmi @perpusjkt pun mengunggah foto perpustakaan dengan berlatar belakang hitam putih dan hashtag #JagaJakarta. Perpustakaan Jakarta mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan, saling peduli, dan saling menjaga.

“Di tengah situasi yang terjadi, begitu dalam kami pun merasakan. Mari kita bergandengan tangan, saling peduli dan saling menjaga. Karena ruang ini lebih dari sekedar gudang pustaka, tetapi amanah bersama yang harus kita jaga dengan semangat berliterasi,” tuturnya.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan Jakarta pun mengunggah hal yang sama di Instagram @dinkesdki. Dalam unggahannya, dia menyebut Jakarta adalah rumah yang akan tetap nyaman bila dijaga bersama. 

“Setiap hari, jutaan orang berbagi ruang di kota ini. Bertemu, bekerja, beristirahat, dan membangun harapan.Saatnya saling peduli, saling #JagaJakarta Bareng, dan saling menguatkan. Karena kota ini milik kita semua,” ucapnya.

Adapun, hingga pukul 11:43 WIB, unggahan di Instagram menggunakan tagar #JagaJakarta telah melampaui lebih dari 127.000 unggahan.

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

