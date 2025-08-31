Bisnis Indonesia Premium
Polisi Amankan Barang Bukti dari 9 Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya

Polisi menangkap 9 terduga pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya, Jakarta Timur sekaligus mengamankan barang bukti.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Minggu, 31 Agustus 2025 | 13:10
Anggota DPR RI Surya Utama atau akrab disapa Uya Kuya. ANTARA/HO-Humas DPR RI
Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menangkap sembilan pelaku yang diduga menjarah di rumah anggota DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya di Jakarta Timur.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengatakan pihaknya masih mendalami peran dari sembilan terduga pelaku tersebut.

"Sembilan [terduga pelaku penjarahan ditangkap] ya untuk saat ini," ujar Dicky kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Dia menambahkan pihaknya telah mengamankan juga sejumlah barang bukti yang diduga menjadi barang penjarahan di rumah Uya Kuya.

"Barang-barang yang ada di TKP, kurang lebih beberapa perabotan," imbuhnya.

Di samping itu, Dicky juga mengemukakan masih mengejar terduga pelaku yang tertangkap kamera dari video yang telah beredar.

"Ya karena dari live Tiktok yang akan mengarah ke sana," pungkas Dicky.

Sekadar informasi, peristiwa penjarahan terhadap pejabat publik ini muncul setelah aksi demonstrasi yang terjadi belakangan. Selain Uya Kuya, pejabat yang kediamannya turut dijarah, yaitu anggota DPR Fraksi Nasdem Syahroni, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
