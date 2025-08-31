Bisnis Indonesia Premium
Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya

Polisi tangkap 9 penjarah rumah anggota DPR Uya Kuya di Jakarta Timur, pada Sabtu malam (31/8/2025).
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:21
Anggota DPR periode 2024-2029 Surya Utama alias Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya. Instagram @king_uyakuya
Anggota DPR periode 2024-2029 Surya Utama alias Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya. Instagram @king_uyakuya

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi menangkap sembilan orang terduga penjarah rumah Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (30/8/2025) malam.

"Betul, untuk saat ini kami sudah menangkap sembilan orang [terduga penjarah rumah Uya Kuya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025). 

Penangkapan dilakukan setelah kepolisian mengantongi bukti rekaman video serta sejumlah barang yang dibawa para pelaku penjarahan Uya Kuya. 

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sejumlah perabotan dari rumah Uya Kuya. Menurutnya, para penjarah ditangkap di tempat kejadian perkara pada Sabtu (30/8).  

Polisi juga menelusuri jejak para pelaku melalui rekaman video, termasuk siaran langsung di media sosial yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

“Semua yang terekam dalam video masih terus kita cari. Ada barang-barang yang memang ada di tempat kejadian perkara (TKP), kurang lebih beberapa perabotan," ujar Dicky.

Dicky menyebut, jumlah pelaku penjarahan sebenarnya cukup banyak. Namun, hingga kini baru sembilan orang yang berhasil ditangkap dan akan terus dilakukan pendalaman kasus.

"Masih didalami peran mereka. Pelaku lainnya masih terus kita kembangkan karena jumlahnya banyak sekali," ucap Dicky.

Dicky menjelaskan, penjarahan terjadi meski sebelumnya petugas Polsek Duren Sawit telah memberikan imbauan kepada massa agar tidak melakukan tindakan pidana.

Namun, upaya itu gagal karena jumlah massa yang terlalu besar. 

"Polsek sudah mencoba lakukan imbauan, tapi tidak berhasil. Akhirnya dilaporkan kepada Kapolres dan langsung dilakukan penindakan oleh tim gabungan Reskrim dan Samapta," kata Dicky.

Polisi Buru Penjarah Lain

Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang belum teridentifikasi dan terus berjaga di wilayah setempat.

Kasus penjarahan di rumah Uya Kuya itu menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi itu diserbu massa. Beredar sebuah video yang menampilkan kediaman artis sekaligus anggota DPR di kawasan Jakarta Timur itu didatangi massa, Sabtu (30/8/2025) malam.

Massa berhasil merobohkan pagar rumah Uya Kuya dan langsung menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah apa pun yang ada di rumah tersebut.

Terdengar suara massa berteriak bersahut-sahutan, "Hancurkan" dan benda-benda rumah yang pecah.

Uya Kuya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan.

Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, joget-joget itu tidak ada kaitan dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget hanya mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang tampil.

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol
Nasional
4 menit yang lalu

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?
Internasional
7 menit yang lalu

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel
Internasional
14 menit yang lalu

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya
Nasional
25 menit yang lalu

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet
Nasional
51 menit yang lalu

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

