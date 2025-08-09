Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KWI Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Intoleransi yang Ancam Kebebasan Beragama

KWI desak aparat usut tuntas kasus intoleransi yang ancam kebebasan beragama di Indonesia, serukan tindakan tegas untuk cegah insiden serupa.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 13:06
Share
Presiden Prabowo Subianto tiba di Katedral untuk melayat Uskup Emeritus Keuskupan Agung Mgr. Petrus Turang, Pr di Katedral Jakarta, Kamis (4/4/2025)/Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto tiba di Katedral untuk melayat Uskup Emeritus Keuskupan Agung Mgr. Petrus Turang, Pr di Katedral Jakarta, Kamis (4/4/2025)/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA -Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta aparat mengusut tuntas kasus intoleransi yang belakangan marak terjadi pada berbagai wilayah dan mengancam kebebasan beragama di Tanah Air.

"Aparat keamanan dan aparat hukum wajib mencegah terjadinya insiden serupa serta mengusut tuntas pelaku tindak kejahatan, kekerasan, penolakan, penghambatan, dan perusakan tempat yang digunakan untuk berdoa dan beribadah oleh warga Indonesia," kata Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Aloysius Budi Purnomo dalam konferensi pers di Gedung KWI, Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/8/2025).

Adapun, beberapa kasus intoleransi antara lain kasus pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, hingga perusakan fasilitas belakangan terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, kemudian Depok (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Kediri (Jawa Timur), serta terakhir yang melibatkan korban anak-anak dan perempuan terjadi di Padang (Sumatera Barat).

Dia menegaskan kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 2.

"Negara melalui aparat keamanan dan pemerintah daerah wajib hadir dan bertindak tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang," ujar dia.

Aloysius juga menekankan baik pemerintah pusat maupun daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga toleransi dan menjamin rumah doa serta ibadah sebagai tempat damai, aman, dan bermartabat.

Baca Juga

"Para tokoh agama perlu mengajak umatnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh aneka hasutan yang memecah-belah, serta menghayati hidup beragama yang damai, rukun, dan toleran," ucapnya.

Aloysius menegaskan segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan penghancuran nilai-nilai hidup bersama sebagai warga bangsa.

KWI juga menyerukan kepada pemerintah-Presiden RI, Menteri Agama, Kapolri, TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama-untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapa pun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal.

"Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapa pun yang telah bertindak anarkis apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah NKRI ini," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Thomas Mola

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
6 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
9 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mgr Petrus Turang, Uskup Emeritus Agung Kupang Meninggal Dunia

Mgr Petrus Turang, Uskup Emeritus Agung Kupang Meninggal Dunia

Kenali Kain Bentenan, Selendang yang Dipakai Prabowo di Puncak Natal Nasional 2024

Kenali Kain Bentenan, Selendang yang Dipakai Prabowo di Puncak Natal Nasional 2024

Hadiri Puncak Natal Nasional, Prabowo Tiba Bersama Didit dan Mayor Teddy

Hadiri Puncak Natal Nasional, Prabowo Tiba Bersama Didit dan Mayor Teddy

Kasus Intoleransi di Jabar Masih Tinggi, Ini Respons Pemprov Jabar

Kasus Intoleransi di Jabar Masih Tinggi, Ini Respons Pemprov Jabar

Penolakan Ibadah Misa di GSG Arcamanik Dinilai Langgar Hak Konstitusional

Penolakan Ibadah Misa di GSG Arcamanik Dinilai Langgar Hak Konstitusional

Ini Penyebab Orang dengan Intoleransi Gluten

Ini Penyebab Orang dengan Intoleransi Gluten

Peresmian Masjid Raya Jakarta : Pemerintah Jamin Kebebasan Beribadah

Peresmian Masjid Raya Jakarta : Pemerintah Jamin Kebebasan Beribadah

Kebebasan Thames-Coromandel

Kebebasan Thames-Coromandel

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri
Humaniora
2 menit yang lalu

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

KWI Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Intoleransi yang Ancam Kebebasan Beragama
Nasional
30 menit yang lalu

KWI Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Intoleransi yang Ancam Kebebasan Beragama

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern
Internasional
2 jam yang lalu

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern

Fakta-fakta Baru Dana Kasus CSR BI-OJK, Banyak Komisi XI DPR Terlibat
Hukum
3 jam yang lalu

Fakta-fakta Baru Dana Kasus CSR BI-OJK, Banyak Komisi XI DPR Terlibat

Biografi Sayuti Melik, Pengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan RI
Humaniora
4 jam yang lalu

Biografi Sayuti Melik, Pengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

2

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

3

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

4

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

5

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pembangunan Jalan Layang Tenjo
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

2

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

3

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

4

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

5

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi