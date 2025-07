Memilih Pro Israel, Begini Nasib Terkini Putra Mahkota Iran

Bisnis.com, JAKARTA - Para kritikus berpendapat ambisi monarki Reza Pahlavi dan hubungannya dengan Israel melemahkan klaimnya dalam memperjuangkan demokrasi.

Beberapa jam sebelum gencatan senjata berlaku antara Israel dan Iran pada tanggal 24 Juni, putra shah terakhir Iran, Reza Pahlavi, mengadakan konferensi pers yang disiarkan televisi di ibu kota Prancis, Paris.

Mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi biru dengan rambut disisir ke belakang, putra mahkota berusia 64 tahun yang diasingkan dari monarki yang digulingkan Iran pada tahun 1979 itu malah memberikan pernyataan mengejutkan.

Ia mendesak Amerika Serikat untuk tidak memberikan pemerintah Iran "jalur hidup" dengan memulai kembali perundingan diplomatik mengenai program nuklirnya.

Dilansir dari Reuters, Pahlavi menegaskan bahwa Republik Islam Iran sedang runtuh.

"Ini adalah momen Tembok Berlin kita," katanya, sambil menyerukan agar rakyat Iran biasa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perang Israel dan turun ke jalan, serta membelot dari militer dan pasukan keamanan.

Tetapi protes massa yang didorong Pahlavi tidak pernah terwujud.

Sebaliknya, banyak warga Iran, termasuk mereka yang menentang pemerintah, berkumpul di sekitar bendera saat terjadi serangan oleh pasukan asing.

Tampaknya Pahlavi, yang mengatakan dalam pidatonya di Paris bahwa ia siap menggantikan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan memimpin warga Iran ke "jalan perdamaian dan transisi demokrasi", telah salah memahami situasi.

Meskipun ia bersedia bersekutu dengan Israel dalam mencapai apa yang ia anggap sebagai tujuan yang lebih besar untuk menggulingkan Republik Islam, mayoritas rekan senegaranya tidak melakukannya.

Jika ada sesuatu, Pahlavi mungkin telah menyia-nyiakan sedikit dukungan yang pernah dimilikinya dengan memilih untuk tidak mengutuk pemboman besar-besaran Israel terhadap Iran.

Sebagaimana diketahui, serangan tersebut menewaskan lebih dari 935 orang, termasuk banyak warga sipil, kata Trita Parsi, seorang pakar Iran dan penulis Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States.

“Menurut perkiraan saya, dia telah menghancurkan sebagian besar nama baik [Shah] … dengan tampil di TV dan mencari-cari alasan untuk Israel ketika mereka menargetkan gedung apartemen kami dan membunuh warga sipil,” katanya kepada Al Jazeera.

Kantor Pahlavi tidak menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera.