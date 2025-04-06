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Banten Gempa Magnitudo 2,8, Simak Deretan Gempa Terjadi Hari Ini 6 April 2025

Pagi Ini kawasan Banten diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,8
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 6 April 2025 | 10:24
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ilustrasi dampak gempa / Freepik
ilustrasi dampak gempa / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa Magnitudo 2,8 mengguncang Banteng hari ini Minggu 06 April 2025.

Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi tepat pada pukul 09:02:55WIB.

Adapun pusat lokasi gempa yakni 7.23LS, 105.49BT (61 km BaratDaya MUARABINUANGEUN-BANTEN), dengan kedalaman hanya 15 Km.

Selain di Banten, ini rentetan gempa terjadi hari ini

Gempa Mag:3.4, 06-Apr-2025 08:03:35WIB, Lok:7.94LS, 123.70BT (63 km TimurLaut LEMBATA-NTT), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:2.2, 06-Apr-2025 07:21:39WIB, Lok:1.74LS, 133.47BT (24 km TimurLaut TELUKBINTUNI-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km

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Gempa Mag:4.3, 06-Apr-2025 06:57:30WIB, Lok:6.90LS, 122.07BT (158 km BaratDaya BUTONSELATAN-SULTRA), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:2.6, 06-Apr-2025 06:37:31WIB, Lok:2.31LS, 120.98BT (37 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:1.9, 06-Apr-2025 05:42:29WIB, Lok:2.43LS, 121.01BT (24 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:5.2, 06-Apr-2025 05:32:02WIB, Lok:6.28LS, 151.76BT (1264 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:3.1, 06-Apr-2025 05:31:46WIB, Lok:0.35LS, 123.11BT (98 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:2.4, 06-Apr-2025 05:23:04WIB, Lok:9.29LS, 119.64BT (37 km TimurLaut WAIBAKUL-NTT), Kedlmn:32 Km

Gempa Mag:2.5, 06-Apr-2025 05:13:24WIB, Lok:0.58LU, 119.53BT (116 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:12 Km

Gempa Mag:5.1, 06-Apr-2025 04:56:09WIB, Lok:6.19LS, 151.86BT (1272 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:56 Km

Gempa Mag:2.9, 06-Apr-2025 04:52:28WIB, Lok:1.32LU, 126.85BT (74 km BaratLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:15 Km

Gempa Mag:2.9, 06-Apr-2025 04:48:03WIB, Lok:1.72LS, 99.50BT (33 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:17 Km

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Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

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