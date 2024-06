Profil Marshel Widianto, Komika Usungan Gerindra di Pilkada Tangsel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Komika Marshel Widianto akan diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa alasan Komika Marshel Widianto ditunjuk menjadi bakal calon Wali Kota Tangsel karena memiliki kredibilitas dan kapabilitas.

"Kita sudah tetapkan Marshel Widianto akan menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra," tuturnya di Jakarta, Kamis (20/6).

Lantas, siapakah Marshel Widianto?

Profil Marshel Widianto

Berdasarkan catatan Bisnis, Marshel Widianto lahir pada 30 Mei 1996 di Jakarta Utara. Marshel sering kali menceritakan tentang bagaimana hidupnya yang tergolong kurang mampu saat masih kecil.

Namun, cerita masa kecilnya ini dimanfaatkan Marshell untuk materi Stand Up Comedy, yang akhirnya hal tersebut membuat titik balik hidup komika satu ini.

Perjalanan Stand Up Comedy Marshel dimulai saat bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Jakarta Utara hingga menjajal panggung Stand Up Comedy Academy di stasiun televisi.

Marshel juga sempat dikabarkan menjadi asisten dari Presiden atau Ketua Umum Stand Up Comedy Indonesia, Adjis Doaibu.

Kemudian Marshel juga pernah menjadi aktor dalam beberapa film Indonesia, yakni The Laundry Show (2019), Cek Toko Sebelah The Series (2019),Pergi Pagi Pulang Untung Reborn (2019), Julid oh Julid (2020) dan Joe, Clara & Rori (2021).

Dalam acara tv, Marshel juga menjajal beberapa program televisi seperti Tonight Show, OVJ, Okay Bos dan beberapa program televisi lainnya.

Selain itu, Marshel juga didapuk sebagai brand ambassador dari brand kecantikan hingga membawanya ke New York.

