Mau Kuliah di Inggris Raya, Silahkan Kunjungi Study in UK (SI-UK)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Study in UK (SI-UK) Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung impian generasi muda Indonesia untuk mengejar pendidikan tinggi di UK dan Irlandia dengan pembukaan kantor cabang baru di Surabaya.

Terletak strategis di tengah kota Surabaya, Praxis Office, Jalan Sono Kembang, kantor baru ini akan memberikan akses lebih mudah bagi para pelajar, khususnya mereka yang berdomisili di wilayah Jawa Timur.

Melalui kehadiran kantor cabang ini, SI-UK Indonesia berupaya merangsang minat para pelajar di Surabaya dan sekitarnya untuk menjelajahi peluang pendidikan tinggi hingga ke Inggris Raya. Selain sebagai tempat konsultasi yang objektif, kantor ini akan juga menjadi wadah untuk mendapatkan informasi lengkap serta bantuan dalam proses pendaftaran di universitas di UK dan Irlandia, yang semuanya dilayani secara gratis.

Gianti Atmojo, Country Director Study in UK (SI-UK) Indonesia mengatakan tingginya minat pelajar dari Surabaya yang aktif mendaftar dan berkonsultasi dengan menjadi pendorong utama di balik beroperasinya kantor cabang Study in UK (SI-UK) Indonesia di kota ini.

“Di sini, kami tidak hanya membuka akses yang lebih luas, konsultan Study in UK (SI-UK) juga siap membantu para pelajar dalam mewujudkan impian untuk menempuh pendidikan terbaik di Inggris Raya dan Irlandia,” ungkapnya, dikutip pada Selasa (19/3/2024).

Bersamaan dengan pembukaan kantor baru, Study in UK (SI-UK) Indonesia juga turut memperkenalkan sejumlah program yang dapat membantu pelajar di Surabaya dan sekitarnya untuk memahami lebih dalam mengenai atmosfer akademis di Inggris Raya. Program tersebut antara lain Guaranteed Paid Internship Program dan kelas musim panas (Summer Course) di sejumlah universitas yang tersebar di wilayah UK dan Irlandia.

Guaranteed Paid Internship merupakan program magang berbayar dan penuh waktu (full time) di London dengan adanya jaminan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman kerja selama 6 hingga 12 bulan. Para pelajar yang telah selesai menempuh pendidikan mereka atau sedang cuti kuliah, memiliki kesempatan besar untuk bisa mengambil peluang magang penuh waktu ini dengan rata-rata penghasilan sebesar £20.000 atau setara dengan lebih dari Rp 396juta per tahunnya.

Mahasiswa yang berminat mengikuti program ini, dapat langsung menghubungi konsultan Study in UK (SI-UK) Indonesia dan mengikuti proses interview yang dijadwalkan serta membayar placement fee sebesar £4.000 atau sekitar Rp 79jutaan.

Program Summer Course mengajak pelajar tingkat akhir atau SMA yang ingin memanfaatkan liburan mereka dengan cara produktif, melalui program kelas musim panas (Summer Course) yang mendalam dan beragam di berbagai lokasi prestisius di Inggris Raya. Program ini dapat dinikmati di sejumlah kota di seluruh UK seperti Oxford, Cambridge, London, Birmingham dan kota-kota lainnya.

Dari program ini, para pelajar berkesempatan untuk menjelajahi berbagai bidang studi yang menarik, mulai dari bidang komputer, Robotics, AI, seni desain, akademi olahraga, psychology, sociology, bisnis, keuangan, ekonomi, matematika, fisika, serta engineering. Program musim panas ini diharapkan bisa memberikan akses pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas di lingkungan akademis Inggris Raya.

“Study in UK [SI-UK] Indonesia siap memberikan peluang besar bagi pelajar Indonesia yang memiliki mimpi besar untuk berprestasi di kancah Internasional. Konsultan pendidikan kami pun masih terus memberikan all-inclusive service, mulai dari pendampingan membuat keputusan akademis yang tepat dan mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan Study in the UK, memahami kehidupan di UK (Live in the UK) hingga kesempatan memupuk pengalaman dari peluang kerja magang (Work in the UK) yang akan memberikan koneksi berpotensi untuk masa depan,” tutup Gianti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel