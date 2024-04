SI-UK Indonesia Buka Layanan yang Memudahkan Calon Mahasiswa Kuliah di Inggris Raya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Sebagai satu-satunya organisasi Inggris cabang Indonesia yang mewakili seluruh universitas di Inggris Raya, Study in UK (SI-UK) Indonesia berkomitmen memfasilitasi pelajar Indonesia yang memiliki mimpi mengejar pendidikan terbaik di Inggris dan Irlandia.

Bersama visi yang juga sejalan dengan Prioritas Nasional, Study in UK (SI-UK) Indonesia berupaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia tanah air agar berdaya saing global dengan menyediakan solusi kemudahan konsultasi pendidikan yang inovatif dan terpercaya.

Semangat Study in UK (SI-UK) Indonesia dalam mewujudkan hal ini terbukti dari layanan all-inclusive yang diberikan, mulai dari pendampingan dalam membuat keputusan akademis yang tepat dan mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan Study in the UK, memahami kehidupan di UK (Live in the UK) hingga kesempatan memupuk pengalaman dari peluang kerja magang (Work in the UK) yang akan memberikan koneksi menuju karir impian di masa depan.

Gianti Atmojo, Country Director Study in UK (SI-UK) Indonesia mengatakan lembaga ini mengambil peran sebagai penghubung antara pelajar Indonesia dengan seluruh universitas kenamaan di Inggris dan Irlandia.

“Kami memastikan para pelajar tanah air memahami bahwa peluang kuliah di Inggris Raya terbuka luas bagi mereka yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas [SMA]. Kesempatan ini juga available bagi mereka yang sedang menempuh kuliah di tahun pertama atau tahun kedua,” ungkapnya dikutip pada Selasa (23/4/2024).

Bagi pelajar yang baru saja lulus SMA berbasis kurikulum nasional, pendaftaran ke universitas di Inggris Raya bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui UCAS (University and Colleges Admissions Service). Beberapa universitas kenamaan peringkat atas yang menerima kedua jalur pendaftaran bagi calon mahasiswa tahun pertama yang lulus SMA berbasis kurikulum nasional, antara lain University of South Wales, Coventry University, Nottingham Trent University, University of Hertfordshire, Leeds Arts University dan masih banyak lagi.

Adapun untuk mahasiswa yang sedang menempuh kuliah pada tahun pertama atau tahun kedua dan ingin melanjutkan kuliah di Inggris Raya, mereka bisa langsung melakukan pendaftaran ke universitas pilihannya.

Untuk program ini, terdapat 53 universitas peringkat atas dari wilayah Inggris dan Irlandia yang menerima mahasiswa Indonesia berbasis kurikulum nasional, seperti University of Birmingham, Cardiff University, Queen's University Belfast, Newcastle University, University of Essex dan universitas kenamaan lainnya.

“Pelajar Indonesia bisa mencari tahu lebih dalam lagi mengenai universitas dan jurusan yang tepat dengan menghubungi konsultan SI-UK Indonesia. Selain konsultasi gratis dan pendampingan, kami juga memberikan surat rekomendasi yang akan mereka butuhkan saat menyerahkan berkas pendaftaran ke universitas tujuan. Pengalaman kami tentunya juga berperan dalam memberikan peluang lebih besar bagi para calon untuk bisa diterima di universitas yang diinginkan,” tambah Gianti.

Pendampingan yang diberikan oleh Study in UK (SI-UK) Indonesia juga menjadi langkah untuk memperkenalkan atmosfer pendidikan di Inggris Raya sekaligus memperdalam pengetahuan dan pengalaman pendidikan pelajar Indonesia di ranah global. Gianti menegaskan bahwa menempuh pendidikan S1 di Inggris selama 3 tahun, memberikan keuntungan tersendiri bagi pelajar Indonesia, baik dari segi waktu maupun biaya. Hal ini berarti mereka dapat lebih cepat menyelesaikan pendidikan dan bisa memulai karir lebih awal.

“Selain menguntungkan, kualitas pendidikan di Inggris dan Irlandia yang telah diakui secara Internasional, memberikan pelajar Indonesia pengalaman akademis yang berbeda di lingkungan kampus prestisius. Pelajar Indonesia juga memiliki pilihan universitas yang beragam, dari universitas Russell Group yang terdiri dari 24 universitas ternama hingga universitas terbaik lainnya diluar Russell Group yang ada di wilayah Inggris dan Irlandia,” tutup Gianti.

