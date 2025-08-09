Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

Sudirman Said dilantik sebagai Rektor UHN 2025-2029, fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan ilmu terapan dengan fasilitas praktik industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Harapan Bersama melantik Sudirman Said sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Periode 2025 - 2029 di Kampus UHN.

Sudirman Said menyampaikan bahwa selama proses pengurusan izin universitas, seluruh proses berjalan transparan dan dipandu oleh sistem berbasis IT. Untuk itu, Sudirman mengapresiasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dirjen Pendidikan Tinggi, dan Kepala LL Dikti Wilayah VI Jawa Tengah Prof. Aisyah Endah Palupi atas dukungan, fasilitasi dan motivasi selama proses pengurusan perizinan.

"Peristiwa pagi ini, menjadi bukti atas keyakinan bahwa interaksi adalah jalan masuk bagi setiap perubahan sehingga mengantarkan ke gerbang hidup baru; menjadi Universitas Harkat Negeri," dikutip dari siaran pers, Sabtu (9/8/2025).

Dia mengatakan bahwa keberadaannya di UHN membawa semangat dan memperkuat ilmu terapan [applied science] dengan membangun sebanyak mungkin TeFa fasilitas praktik (teaching factory), sebagai sistem pembelajaran berbasis praktik industri nyata.

Sudirman Said menilai UHN masih menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengejaran, riset, dan pelayanan publik sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai informasi, Sudirman Said pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia juga pernah berjibaku dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca tsunami pada tahun 2004. Menjadi Deputi Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, Sudirman bersama almarhum Kuntoro Mangkusubroto merekonstruksi Aceh dan Nias pada periode tahun 2005-2009.

Sebelum bergabung menjadi UHN, Poltek Harber menorehkan pencapaian mengesankan, menjadi “Politeknik Swasta Terbaik” di Indonesia berdasarkan SINTA pada tahun 2022, Webometrics Ranking of World Universities tahun 2024, dan yang terbaru berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMI) tahun 2025 dan meraih terakreditasi “Baik" oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Kampus ini akan melakukan penambahan 8 program studi baru, melengkapi 13 program studi yang telah ada sebelumnya di kedua institusi. Masing-masing berpayung pada 3 fakultas, 1 sekolah vokasi, dan 1 pendidikan profesi. Setelah Universitas ini resmi berdiri, maka susunan program studi dan fakultasnya menjadi sebagai berikut:

1.Fakultas Sosial-Humaniora: menaungi 4 program studi: S1-Ilmu Hukum, S1-Ilmu Komunikasi | S1-Ilmu Manajemen | S1 -Akuntansi

2.Fakultas Psikologi dan Pendidikan: menyelenggarakan 2 program studi: S1 Psikologi; S1-Pendidikan Guru SD

3.Fakultas Sains dan Teknologi: dengan 4 program studi: | S1 Teknik Informatika; S1- Sains Data | S1-Sistem Informasi | S1-Teknik Mesin

4.Sekolah Vokasi: dengan 10 program studi D4 Teknik Informatika | D4 Akuntansi Sektor Publik; D4 Kebidanan; D3 Keperawatan | D3 Farmasi | D3 Perhotelan | D3 Teknik Elektronika| D3 Desain Komunikasi | D3 Teknik Mesin Visual | D3 Akuntansi;

5.Program Pendidikan Profesi: dengan 1 program studi: S1 Profesi Bidan.

Sudirman berharap agar langkah pengembangan ke depan, UHN dapat menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat program-program memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui penguatan progran studi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.