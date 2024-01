Kasus Senpi Ilegal, Ini Alasan Dito Ajukan Penangguhan Penahanan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa dugaan kasus kepemilikan senjata ilegal, Dito Mahendra mengajukan penangguhan penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Pengajuan itu disampaikan pengacara Dito, Boris Tampubolon dalam sidang perdana atau pembacaan dakwaan di PN Jaksel, Senin (15/1/2024).

"Kami ingin mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan kepada majelis. Kami harap ini bisa untuk dipertimbangkan," tuturnya dalam persidangan.

Ditemui usai persidangan, Boris menjelaskan alasan pihaknya mengajukan penangguhan penahanan bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan hingga menghilangkan barang bukti.

"Inikan semuanya sudah dikumpulkan oleh penuntut umum, barang buktinya sudah ada semua, jadi apa lagi yang mau dihilangkan, tinggal diuji saja, yang kedua apa, beliau kooperatif, artinya kalau sidang nanti akan datang," kata Boris.

Kemudian, dia menambahkan, pihaknya menjamin bahwa Dito tidak akan melarikan diri. Sebab, dalam kasus ini keluarga menjadi penjamin Dito tidak akan melakukan hal tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Dito didakwa telah melanggar pasal tentang kepemilikan senjata ilegal. Adapun, Dito diancam dengan hukuman pidana maksimal selama 20 tahun.

"Bahwa perbuatan terdakwa Mahendra Dito Sampurno tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12/1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” [Stbl.1948 No. 17] dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No. 8 Tahun 1948," ujar JPU di persidangan.

