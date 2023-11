Ingin Dukungan Lenyap, Pria Yahudi AS Coba Patenkan Slogan "From The River To The Sea"

Dua pria Yahudi asal Amerika Serikat (AS) mengajukan paten untuk slogan "from the river to the sea".

Bisnis.com, SOLO - Dua pria Yahudi asal Amerika Serikat (AS) telah mengajukan permohonan merek dagang untuk slogan pro-Palestina "from the river to the sea, free Palesine".

Mengajuan hak paten itu dilakukan mereka sebagai upaya pencegahan para pengunjuk rasa pro-Palestina menggunakannya lagi.

Kedua pria bernama Joel Ackerman dan Oron Rosenkrantz, mengajukan permohonan merek dagang mereka secara terpisah bulan ini untuk perusahaan pakaian mereka.

Ackerman mencoba untuk merek dagang seluruh nyanyian untuk perusahaannya, River to the Sea LLC.

Di sisi lain, Rosenkrantz mengajukan permohonan untuk hanya menggunakan paruh pertama slogan untuk perusahaannya From The River To The Sea Shop LLC.

Melansir dari middleeastmonitor.com, Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) belum meninjau permohonan tersebut.

Disinyalir bahwa proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan, terutama terkait legalitas merek dagang dengan frasa yang sensitif secara politis.

Sejumlah orang pun mengkritik langkah ini dengan berasumsi bahwa permohonan tersebut kemungkinan besar tidak akan disetujui.

Meskipun demikian, merek dagang tersebut hanya akan berlaku untuk barang-barang seperti kaos dan topi, bukan pada frasa itu sendiri.

Namun hingga kini masih belum dapat dikonfirmasi apakah permohonan merek dagang diajukan karena alasan khusus untuk membatasi penggunaan slogan tersebut atau tidak.

Untuk diketahui, slogan "from the river to the sea" telah banyak digaungkan oleh protestan pro-Palestina.

Meskipun dinilai untuk menyerukan pembebasan Palestina, namun beberapa orang mengatakan bahwa slogan tersebut adalah antisemitisme.

Meskipun frasa tersebut tidak jelas-jelas ‘anti-Semit’, beberapa orang yang melakukan kampanye dilarang menggunakan slogan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Pelarangan itu dimulai di ibu kota Jerman, Berlin, di mana menggunakan akan membuat seseorang dapat dituntut.

Setelah ini, kota-kota dan negara-negara lain juga sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan slogan tersebut saat menyerukan gerakan pro-Palestina.

