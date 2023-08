Pidato Lengkap Jokowi di Peringatan HUT Ke-56 Asean

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Peringatan HUT ke-56 Asean, Nusantara Hall, Gedung Sekretariat Asean, Selasa (8/8/2023).

Dalam acara tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-56 Asean, tekad yang ingin dibawa Indonesia sebagai pemegang mandat keketuaan adalah menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan sejahtera.

Berikut Pidato Lengkap Jokowi di Perayaan HUT Ke-56 Asean:

Assalamualaikum wr.wb

Yang saya hormati,

Kabinet Indonesia Maju

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asean yang mulia Kao Kim Hourn,

Duta Besar Negara-negara Sahabat

Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia

Hari ini, 56 tahun yang lalu Asean dibentuk dengan tekad menjadikan Asia Tenggara kawasan damai stabil dan sejahtera, dan hari ini saya ingin kita meneguhkan kembali semangat dan tekad itu memang tantangan dinamika global saat ini, sangat tidak mudah, ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas makin tajam, tetapi saya yakin Asean mampu, asalkan Asean bersatu.

Asean adalah contoh keberagaman harmoni saling melengkapi dan menguatkan, perbedaan ada tetapi tidak menjadi halangan kita untuk mewujudkan tekad dan cita-cita Asean

Asean harus bisa menjadi Epicentrum of Growth yang memberikan manfaat yang lebih bagi rakyat di kawasan dan dunia dan Asean memiliki aset kuat itu. pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan kepercayaan Asean dengan kesempatan ekonomi terbaik, sehingga momentum ini harus kita manfaatkan untuk menjadikan Asean sebagai masa depan dunia, sebagai jangkar perdamaian, jangkar kestabilan, dan jangkar kesejahteraan dunia.

Bapak/Ibu yang saya hormati, bulan depan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Ke-43 akan diselenggarakan. Sebagai ketua Indonesia ingin meletakan fondasi kuat bagi Asean sehingga Asean mampu menghadapi tantangan dan tanggap dinamika dan memegang peran sentral

Memang kita sadari situasi myanmar masih tantangan, upaya Asean untuk membantu Myanmar terus dilakukan dari Five-Point Consensus. Namun, kita juga harus menyadari situasi dapat diselesaikan kalau ada kemauan politik di seluruh Myanmar

Dan Asean sebagai kapal besar harus terus bergerak maju, kapal besar ini harus berlayar, kapal besar ini tidak boleh karam, karena ini adalah tanggung jawab kita atas ratusan jiwa, rakyat yang berada di dalamnya.

Let us work together, to make Asean matters Epicentrum of growth

Selamat ulang tahun Asean

Wassalamulaikum

