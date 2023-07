Lengkap, Isi "Kontrak Kematian" yang Ditandatangani 5 Miliarder Korban Kapal Selam Titanic

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah bunyi "kontrak kematian" lima miliader dunia penumpang kapal selam Titanic yang meledak dalam ekspedisi laut dalam yang dihelat OecanGate.

Meledaknya kapal selam Titanic di Samudera Atlantik pada 18 Juni 2023 lalu masih menyimpan beragam misteri yang belum terpecahkan.

Beberapa orang menganggap kecelakaan terjadi karena faktor eksternal. Namun tak sedikit yang yakin jika insiden terjadi lantaran kurangnya keamanan kapal selam Titanic.

Kapal selam Titan besutan OceanGate tersebut membawa lima miliader dunia yang jasadnya saat ini masih dalam pencarian.

Hampir sebulan setelah kejadian, beberapa fakta menarik tentang ekspedisi laut dalam yang dilakukan OecanGate menyeruak ke permukaan.

Terbaru adalah perjanjian yang diberikan OecanGate kepada calon penumpang kapal selam Titanic.

Dalam perjanjian tersebut, OecanGate bahkan beberapa kali menyebut tentang risiko kematian. Itulah mengapa, perjanjian yang ditandatangani 5 miliader dunia ini layak disebut "kontrak kematian".

Dilansir dari Insider, berikut adalah bunyi "kontrak kematian" OceanGate dan 5 miliader dunia penumpang kapal selam Titanic.

Saya,______, mengakui bahwa saya telah secara sukarela mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam Titanic Survey Expedition ("Ekspedisi") yang diatur oleh OceanGate Expeditions, Ltd., sebuah perusahaan yang terdaftar di Bahama. Ekspedisi akan berangkat dari Newfoundland, Kanada. Dari sana, sebagian besar peserta akan melakukan perjalanan dengan kapal yang tidak berbendera Amerika Serikat. Ekspedisi sebagian besar akan dilakukan di perairan internasional. Bangkai kapal RMS Titanic terletak di kedalaman sekitar 3.800 meter dan berjarak sekitar 380 mil laut barat daya lepas pantai Newfoundland.

Saya telah diberi tahu tentang sifat Ekspedisi dan risiko yang ditimbulkannya, termasuk bahwa:

Saya atas nama diri saya sendiri, ahli waris saya, mendistribusikan, menugaskan, wali, perwakilan pribadi, pewaris, pelaksana, administrator, penerima tugas, dan untuk semua anggota keluarga saya, termasuk anak-anak kecil, (selanjutnya secara kolektif disebut "Pelepas") dengan ini membebaskan, mengesampingkan, dan selamanya melepaskan OceanGate Expeditions, Ltd., dan pemiliknya (OceanGate, Inc.), pejabat, direktur, pemegang saham, prinsipal, agen, perwakilan, anggota, karyawan, klien, mitra, subkontraktor, OceanGate Foundation, Virtuoso Ltd., Virtuoso selamanya Ltd. agen anggota jaringan dan agen resmi, agen Virtuoso Ltd., afiliasi atau kontraktor dan masing-masing pejabat, direktur, pemegang saham, prinsipal, agen, perwakilan, anggota, karyawan, pemilik, kontraktor, dan afiliasinya, ,atau pihak lain yang terlibat dalam penjualan atau pengorganisasian Ekspedisi dan semua rekan sukarelawan saya (masing-masing "Pihak yang Dibebaskan" dan secara kolektif disebut "Pihak yang Dibebaskan") dari semua tanggung jawab, tindakan, klaim, tuntutan, biaya, kerugian, atau pengeluaran yang saya atau ahli waris saya, distribusikan, wali, perwakilan hukum, kerabat terdekat, anggota keluarga saya (termasuk anak kecil), atau penerima hak terhadap Pihak yang Dibebaskan, karena cedera pada diri saya atau properti saya, atau mengakibatkan saya kematian, yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan keikutsertaan saya dalam Ekspedisi, termasuk perjalanan, ke dan dari lokasi Ekspedisi.wali, perwakilan hukum, kerabat terdekat, anggota keluarga saya (termasuk anak-anak kecil), atau penerima hak yang mungkin melawan Pihak yang Dibebaskan, karena cedera pada diri saya atau properti saya, atau mengakibatkan kematian saya, yang timbul dari atau dalam hal apa pun cara yang berhubungan dengan partisipasi saya dalam Ekspedisi, termasuk perjalanan, ke dan dari situs Ekspedisi.wali, perwakilan hukum, kerabat terdekat, anggota keluarga saya (termasuk anak-anak kecil), atau penerima hak yang mungkin melawan Pihak yang Dibebaskan, karena cedera pada diri saya atau properti saya, atau mengakibatkan kematian saya, yang timbul dari atau dalam hal apa pun cara yang berhubungan dengan partisipasi saya dalam Ekspedisi, termasuk perjalanan, ke dan dari situs Ekspedisi.

Saya dengan ini bertanggung jawab penuh atas risiko cedera tubuh, kecacatan, kematian, dan kerusakan properti saya karena kelalaian Pihak yang Dibebaskan saat terlibat dalam Ekspedisi. Dengan ini saya bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua risiko kerusakan properti, cedera, cacat, atau kematian.SAYA SECARA SUKARELA BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN DI ATAS DAN SAYA BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN SEPENUHNYA DENGAN RISIKO SAYA SENDIRI. SAYA MENYADARI RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN INI, YANG MUNGKIN TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA: JURI FISIK ATAU PSIKOLOGIS, SAKIT, PENDERITAAN, PENYAKIT, CACAT, CACAT SEMENTARA ATAU TETAP (TERMASUK KELUMPUHAN), KERUGIAN EKONOMI ATAU EMOSIONAL , DAN KEMATIAN. SAYA MEMAHAMI BAHWA CEDERA ATAU HASIL INI MUNGKIN TIMBUL DARI KELALAIAN SAYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN, KONDISI TERKAIT PERJALANAN KE ATAU DARI EKSPEDISI, ATAU DARI KONDISI DI LOKASI EKSPEDISI. TETAPI, SAYA MENANGGUNG SEMUA RISIKO TERKAIT, BAIK YANG DIKETAHUI MAUPUN TIDAK DIKETAHUI SAYA, ATAS PARTISIPASI SAYA DALAM EKSPEDISI.

Saya dengan ini setuju untuk membela, mengganti rugi, menyelamatkan, dan membebaskan OceanGate Expeditions, Ltd., OceanGate Inc, OceanGate Foundation, dan Pihak yang Dibebaskan lainnya dari segala kerugian, tanggung jawab, kerusakan, atau biaya yang mungkin mereka keluarkan, termasuk biaya pengacara dan biaya terkait lainnya biaya, karena klaim yang diajukan yang melanggar Pembebasan ini atau sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Ekspedisi.

Saya selanjutnya setuju bahwa partisipasi saya dalam Ekspedisi ini tidak menimbulkan hubungan pemberi kerja/karyawan, dan tidak mengikat OceanGate Expeditions, Ltd., untuk memberikan segala bentuk asuransi kompensasi pekerja, asuransi kesehatan, atau tunjangan.

Selama Ekspedisi, saya menyetujui pemberian pertolongan pertama dan perawatan medis, yang tampaknya cukup disarankan, jika saya cedera atau sakit. Jika saya tidak dapat menyetujui karena ketidaksadaran, disorientasi, atau ketidakmampuan mental lainnya, saya dengan ini menunjuk kapten kapal pendukung sebagai pengacara saya untuk menyetujui perawatan apa pun yang dianggapnya perlu. Saya selanjutnya menyatakan bahwa saya secara sukarela menanggung risiko kondisi medis atau fisik apa pun yang mungkin saya miliki. Saya selanjutnya setuju untuk menanggung semua biaya yang terlibat dalam perawatan medis atau transportasi medis darurat saya. Saya sadar dan mengerti bahwa saya harus memiliki asuransi kesehatan sendiri.

Saya memahami bahwa OceanGate Expeditions, Ltd., dapat membuat kontrak dengan kontraktor independen untuk menyediakan layanan Ekspedisi, termasuk transportasi. Saya memahami bahwa OceanGate Expeditions Ltd., tidak memiliki kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas, tindakan kontraktor independen mana pun yang terlibat dalam penyediaan layanan Ekspedisi.

Saya memiliki kesempatan yang cukup untuk membaca seluruh dokumen ini. Dengan menandatangani dokumen ini, saya mengakui bahwa jika saya meninggal, terluka, atau mengalami kerusakan properti selama keikutsertaan saya dalam Ekspedisi, saya dapat dinyatakan oleh pengadilan telah melepaskan hak saya untuk mempertahankan tuntutan hukum terhadap OceanGate Expeditions, Ltd. , OceanGate Inc, OceanGate Foundation, dan Pihak Dirilis lainnya sebagai hasil dari penandatanganan Rilis ini. SAYA DENGAN INI MENGAKUI BAHWA SAYA TELAH MEMBACA "PELEPASAN DAN PEMBEBASAN" INI DENGAN CERMAT DAN MEMAHAMI SEPENUHNYA BAHWA INI ADALAH PELEPASAN TANGGUNG JAWAB, SAYA SETUJU UNTUK SECARA SUKARELA MENYERAHKAN ATAU MENGABAIKAN HAK APAPUN YANG HARUS SAYA HARUS MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM UNTUK CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI ATAU KERUGIAN LAIN YANG MUNGKIN DIMILIKI OLEH SAYA ATAU PARA WARIS, wali, PELAKSANA, ADMINISTRATOR, TUGAS, ANGGOTA KELUARGA, ATAU PERWAKILAN PRIBADI SAYA.Jika ada bagian dari Rilis ini yang dianggap tidak dapat dilaksanakan, semua bagian akan diberlakukan sepenuhnya sejauh mungkin. Perjanjian Pengesampingan dan Pelepasan ini menggantikan setiap dan semua janji lisan atau tertulis sebelumnya atau perjanjian lain yang berkaitan dengan Ekspedisi.

Sengketa apa pun yang terkait dengan atau yang timbul dari Ekspedisi atau Pelepasan ini akan diatur oleh hukum Bahama. Setiap perselisihan yang timbul baik dari Ekspedisi atau Pelepasan ini akan diselesaikan di pengadilan Bahama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News