Mario Dandy Ditetapkan Jadi Tersangka Pencabulan Anak!

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Mario Dandy Satrio sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur berinisial AG.

Mario adalah anak dari mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mario sebelumnya telah menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora.

Kabar soal Mario Dandy jadi tersangka dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi.

“Iya sudah (ditetapkan tersangka),” kata Hengki kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

Sekadar informasi, Mario Dandy dilaporkan oleh AG terkait pencabulan ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2445/V/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Mario Dandy ditetapkan tersangka dalam kasus penganiyaan terhadap David Ozora bersama temannya, Shane Lukas.

Saat ini kedua terdakwa sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Di PN Jaksel Mario Dandy didakwa penganiayaan berat terencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (6/6/2023).

“Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak AG turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan terencana," kata JPU, di PN Jaksel, Selasa (6/6/2023).

Atas perbuatannya, Mario Dandy didakwa Pasal 355 Ayat 1 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian dakwaan kedua, Pasal 76 c jucto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

