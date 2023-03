5 Berita Populer: Dosa yang Tak Diampuni di Malam Nisfu Syaban dan Harga Emas Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pembaca Bisnis.com mencari tahu mengenai dosa yang tidak diampuni di malam Nisfu Syaban, selain syirik sepanjang hari lalu.

Selain itu, pembaca juga mencermati pergerakan harga emas. Berikut daftar 5 berita populer Bisnis.com:

1. Selain Syirik, Ini Dosa yang Tak Diampuni di Malam Nisfu Syaban

Nisfu Sya’ban atau tanggal 15 Sya’ban 1444 H akan tiba pada Rabu, 8 Maret 2023 atau mulai Selasa, 7 Maret 2023 malam.

Malam Nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh rahmat dan keberkahan bagi umat muslim. Di malam ini, Allah SWT akan memberikan pengampunan kepada umatnya.

Umat muslim pun dianjurkan untuk melakukan beberapa amalan untuk memohon ampun kepada Allah dan diampuni dosa-dosanya.

2. Harga Emas Hari Ini, Selasa 7 Maret 2023, Tertekan Sentimen The Fed

Harga emas berisiko tertekan jelang testimoni Gubernur The Fed Jerome Powell malam ini yang membuat dolar AS menguat.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas berpeluang bergerak turun pagi ini, Selasa (7/3/2023) di tengah outlook menguatnya dolar AS dan tingginya tingkat imbal hasil obligasi AS di tengah antisipasi pasar menjelang testimoni ketua Fed Jerome Powell malam ini.

"Peluang trading harga emas berpeluang dijual selama bergerak di bawah level resistance di US$1.852, karena berpotensi bergerak turun menguji support terdekat di US$1.840," papar Monex.

3. Harta Kekayaan Luhut vs Airlangga Ratusan Miliar, Siapa yang Paling Kaya?

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tercatat memiliki harta kekayaan ratusan miliar.

Bisnis menghimpun data harta kekayaan kedua Menko tersebut dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah melakukan perbandingan, terlihat peningkatan harta kekayaan yang signifikan dari Menko Airlangga yang saat ini sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar.

4. UNTR Siapkan Dividen Rp26 Triliun Meski Laba Rp21 Triliun, Ternyata Kasnya Jumbo

Emiten anak usaha Astra International PT United Tractors Tbk. (UNTR) mengusulkan pembagian dividen final sebesar Rp6.185 per saham atau sekitar Rp23,07 triliun.

Total dividen UNTR selama tahun buku 2022 pun akan menjadi Rp7.003 per saham atau setara Rp26,12 triliun. Jumlah itu menghitung dividen per saham yang akan dibadikan kepada pemegang 3,73 miliar pemilik saham UNTR.

Total dividen ini tercatat lebih besar dibandingkan laba per saham UNTR atau earning per share yang sebesar Rp5.679 per saham.

5. 7 Amalan Malam Nisfu Syaban yang Paling Mustajab

Malam ini, 7 Maret 2023 merupakan malam nisfu syaban yang diketahui umat muslim momen menyampaikan doa agar diijabah.

Ada beberapa amalan di malam nisfu syaban yang paling banyak pahalanya.

