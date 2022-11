Rusia Gempur Serangan Balik, Ratusan Tentara Ukraina Tewas!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Tentara Rusia terus berupaya membendung serangan balik dari Ukraina yang terjadi secara terus menerus sepanjang hari kemarin.

Di arah Donetsk, sebuah unit tentara Rusia terus melanjutkan operasi ofensif, sekaligus menangkis serangan balik Ukraina. “Hanya dalam sehari, lebih dari 120 prajurit Ukraina, dua tank, enam kendaraan tempur lapis baja, dan lima kendaraan musuh dihancurkan,” demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu (23/11/2022).

Sementara itu, dari arah Donetsk Selatan, serangan pasukan Rusia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Ukraina di area desa Vodiane, termasuk tiga kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina yang beroperasi di wilayah pemukiman Pavlovka dihancurkan.

Kerugian dari pihak Ukraina berjumlah lebih dari 50 prajurit Ukraina tewas dan terluka, tiga kendaraan tempur infanteri dan dua kendaraan lapis baja.

Adapun di arah Kupyansk, sebagai akibat dari tembakan artileri, Rusia berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Ukraina, yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman Novoselovskoe dari Luhansk.

Di arah Krasno-Limansky, pasukan Rusia menggagalkan upaya kompi infanteri bermotor Angkatan Bersenjata Ukraina, yang diperkuat oleh tentara bayaran asing, untuk menyerang dari area pemukiman Stelmakhovka.

Sementara itu, penerbangan operasional-taktis dan militer, pasukan rudal, dan artileri menghantam 11 pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina, serta 63 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 136 distrik.

“Dua sistem tembak self-propelled Ukraina dari sistem pertahanan udara Buk-M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Kramatorsk di Donetsk.”

Sedangkan, selama pertarungan kontra-baterai di dekat desa Kolesnikovka, wilayah Kharkiv, baterai sistem artileri M777, buatan AS, dihancurkan. Di area pemukiman Minkovka di Republik Rakyat Donetsk, sebuah radar kontra-baterai AN / TPQ-37 buatan AS dihancurkan. Dua peleton mortir Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di daerah pemukiman Nevskoye di Republik Rakyat Luhansk.

“Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh enam kendaraan udara tak berawak Ukraina di area permukiman Nikolskoye dan Vladimirovka di Donetsk.”

Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal antipesawat, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.611 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.320 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur.

