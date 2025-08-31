Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

Menteri Iftitah berencana membangun Kampus Patriot di Selaparang, Lombok Timur, untuk menjadikannya pusat inovasi teknologi.

Bisnis.com, LOMBOK — Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman membuka peluang untuk membangun Kampus Patriot di kawasan transmigrasi Selaparang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Hal itu dia sampaikan tatkala berdialog dengan masyarakat Selaparang secara daring, Sabtu (30/8/2025). Iftitah menuturkan, rencana pembangunan Kampus Patriot masih dalam tahap gagasan awal dan perlu kajian mendalam.

Kampus Patriot merupakan program pendidikan guna memperkuat kawasan transmigrasi melalui pendekatan berbasis riset.

Menurut Iftitah, Selaparang memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan pantai hingga dataran tinggi 1.200 meter di atas permukaan laut.

Dia berpendapat, kawasan sejuk di dataran tinggi memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan.

"Sehingga nanti mudah-mudahan, ini saya tidak mau berjanji dulu, saya tidak mau berjanji karena saya harus lihat langsung sekali lagi mudah-mudahan ada potensi untuk kita bangun Kampus Patriot di sana untuk dilakukan semacam pembangunan kawasan pendidikan,” ujar Iftitah.

Dia juga menargetkan kawasan transmigrasi Selaparang dapat menjadi pusat inovasi teknologi. Adapun gagasan itu muncul setelah pertemuannya dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal.

Iftitah bahkan menilai kawasan transmigrasi Selaparang berpeluang menjadi Silicon Valley Indonesia.

Silicon Valley adalah julukan untuk bagian selatan San Francisco Bay Area, California, Amerika Serikat. Julukan ini diraih karena daerah tersebut berhasil mencetak perusahaan teknologi raksasa.

"Nah kami tadi malam berdua bersepakat bagaimana kita bikin di kawasan transmigrasi Selaparang sebagai Silicon Valley-nya Indonesia," Tutur Iftitah.

Dia mengatakan, gagasan tersebut semakin realistis seiring konektivitas transportasi dari Pulau Lombok menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga internasional. Iftitah menyebut, moda transportasi yang menghubungkan Lombok dengan sejumlah daerah di luar NTB tengah dipersiapkan.

Oleh karena itu, rencana tersebut membuka peluang besar bagi Selaparang untuk terhubung langsung dengan pasar nasional dan global.

"Nah dengan kehadiran masyarakat global di sana tentu mudah-mudahan ada pengaruh secara ekonomi, tetapi tentu saja kita harapkan pengaruhnya yang positif," imbuhnya.

Di sisi lain, Iftitah berpendapat fasilitas dan ekosistem untuk mendukung terciptanya talenta di bidang teknologi harus dipersiapkan. Menurutnya, masyarakat di Selaparang kelak harus menciptakan inovasi.

Oleh karena itu, dia optimistis kawasan transmigrasi Selaparang tak hanya menjadi pemukiman baru, tetapi juga pusat inovasi teknologi yang memberi dampak luas bagi perekonomian nasional.

"Jadi kita berharap betul-betul harus ada sesuatu yang kita buat agar ada satu magnet ekonomi di kawasan transmigrasi Selaparang," kata Iftitah.