Kondisi Jakarta Mulai Normal, CFD di Jalan Sudirman Ramai Warga

Jakarta mulai normal, warga ramai ikuti CFD di Sudirman meski ada kerusuhan sebelumnya. Jalan Gatot Subroto masih ditutup, petugas bersihkan sisa aksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi berbagai wilayah di Jakarta mulai berangsur normal pada Minggu pagi, hingga masyarakat tampak meramaikan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di sepanjang Jalan Sudirman.

Masyarakat melakukan aktivitas CFD seperti biasanya, meski pada Sabtu (30/8) malam dan hari-hari sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di sejumlah titik.

Dilansir dari Antara, mereka pun tampak ada yang berjalan, berlari, dan menggunakan sepeda. Beberapa warga pun ada yang menyantap sarapan pagi di pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Semanggi.

Di sisi lain, aktivitas lalu lintas di Jalan Gatot Subroto masih belum sepenuhnya normal karena Jalan Tol Dalam Kota yang masih ditutup imbas kerusuhan tersebut. Bahkan, ruas Jalan Gatot Subroto yang berada di depan kompleks parlemen pun ditutup.

Di area tersebut, petugas kebersihan membersihkan material atau sampah sisa-sisa dari aksi unjuk rasa. Selain itu, aparat dari TNI tampak berjaga di gerbang utama kompleks parlemen.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan terjadi di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen, hingga Tanjung Priok. Selain itu, sejumlah rumah Anggota DPR pun dijarah, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan kegiatan car free day (CFD) di Jakarta akan tetap diadakan pada Minggu (31/8) jika tidak ada hal luar biasa yang menghambat pelaksanaan.

‎Pramono dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu menyampaikan pelaksanaan CFD di tengah eskalasi unjuk rasa ini sebagai upaya menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang aman.

‎"Untuk car free day besok kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan," ucapnya.