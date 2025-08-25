Bisnis Indonesia Premium
Gerindra Cabut KTA Noel Ebenezer Usai jadi Tersangka Kasus Korupsi Kemnaker

Partai Gerindra akan mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer setelah ia dicopot dari jabatan wamenaker karena dugaan pemerasan di Kemnaker.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:43
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjalan menuju ruang konferensi pers seusai terjaring OTT KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Bayu Pratama S
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjalan menuju ruang konferensi pers seusai terjaring OTT KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Bayu Pratama S

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya akan segera mencabut keanggotaan politikus Immanuel Ebenezer atau Noel.

Keputusan itu menyusul pencopotan Noel dari jabatan wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker) oleh Presiden Prabowo Subianto karena menjadi tersangka dugaan pemerasan di Kemnaker. 

Sugiono menjelaskan dalam struktur organisasi Gerindra terdapat dua kategori, yakni anggota dan kader. Menurutnya, Noel hanya berstatus anggota, bukan kader Partai Gerindra.

“Di Gerindra itu ada yang namanya anggota, ada yang namanya kader. Kader ini syaratnya adalah mereka yang melewati suatu proses kaderisasi ada beberapa tingkatan. Sepanjang ingatan saya, Pak Noel itu belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan keanggotaan Noel di Gerindra sebelumnya merupakan bagian dari persyaratan pencalegan pada Pemilu 2024.

Namun, dengan status hukum dan pemberhentian dari kabinet, evaluasi keanggotaan Noel di partai akan segera dilakukan.

“Sebagai persyaratan pencalegan pada Pileg 2024 ada kewajiban untuk menjadi anggota Gerindra. Nah proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut, dan kalau memang sudah diberhentikan juga sebagai anggota kabinet, saya kira proses di partai juga akan segera menyusul,” jelasnya.

Sugiono menegaskan Partai Gerindra akan mencabut keanggotaan yang bersangkutan dalam waktu dekat. 

“Iya, dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” pungkas Sugiono.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

