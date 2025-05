7 Bacaan Sholawat Nabi Sesuai Hadist, Lengkap Arab dan Artinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sholawat merupakan doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim membaca sholawat sangat dianjurkan karena dapat mendatangkan rahmat, ampunan, dan berkah dalam hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. Muslim, no. 408)

Dengan membaca sholawat, kita juga menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat bisa dibaca kapan saja, terutama setelah salat, saat berdoa, atau di hari Jumat.

Sholawat secara etimologis berasal dari kata "salah" yang berarti doa. Bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW ada banyak versi yang bisa dibaca sehari-hari. Di bawah ini kumpulan bacaan sholawat Nabi berdasarkan hadis, lengkap dengan tulisan Arab, latin, dan artinya.

Apa itu Sholawat Nabi

Sholawat Nabi adalah doa atau pujian yang dibacakan oleh umat Islam untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan memohon kepada Allah SWT agar mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sebagai bentuk cinta dan penghormatan atas peran beliau sebagai utusan Allah.

Contoh bacaan sholawat yang paling sederhana adalah:

bacaan sholawat nabi-bisnis.com

"Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad."

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad.

Allah SWT berfirman:

QS. Al-Ahzab: 56

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56)

Keutamaan Membaca Sholawat Nabi

Membaca sholawat mendatangkan banyak kebaikan bagi yang mengamalkannya. Berikut beberapa keutamaannya:

1. Mendapat 10 kali rahmat dari Allah

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. Muslim)

2. Menghapus dosa dan mengangkat derajat

“Siapa yang bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, menghapuskan darinya sepuluh dosa, dan mengangkatnya sepuluh derajat.” (HR. Ahmad)

3. Menjadi syafaat di hari kiamat

Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang paling berhak mendapatkan syafa’atku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku.” (HR. Tirmidzi)

4. Mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW

Orang yang rajin membaca sholawat akan lebih dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti.

Membaca sholawat adalah bentuk pengakuan iman dan cinta sejati kepada Rasulullah. Dengan memperbanyak sholawat, kita menautkan hati kepada beliau, menghidupkan sunnah, dan menanamkan keteladanan beliau dalam hidup.

Kumpulan Sholawat Nabi Sesuai Hadist

1. Sholawat Ibrahimiyah (Sholawat Paling Lengkap)

Sholawat ini dianjurkan untuk dibaca dalam tasyahud akhir sholat:

Sholawat Ibrahimiyah-bisnis.com

Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad, kamaa shallaita ‘ala Ibraahiima wa ‘ala aali Ibraahiim. Innaka Hamiidum Majiid. Allahumma baarik ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad, kamaa baarakta ‘ala Ibraahiima wa ‘ala aali Ibraahiim. Innaka Hamiidum Majiid.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." (HR. Bukhari & Muslim)

2. Sholawat Ringan dari Hadits Riwayat An-Nasa’i

Sholawat Ringan dari Hadits Riwayat An-Nasa’i

Allahumma shalli ‘ala Muhammad

"Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya."

Hadits ini diriwayatkan dalam konteks bacaan sholawat oleh sahabat ketika Nabi ditanya bagaimana cara bersholawat.

3. Sholawat Penghapus Dosa

Sholawat Penghapus Dosa

Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdi-ka wa rasūlika an-nabīy-yil ummiyyi

"Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad, hamba dan rasul-Mu, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis)." (HR. Ahmad)

4. Sholawat dengan Salam

Sholawat dengan Salam

"Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau."

Ini adalah bentuk sholawat yang sangat sering dibaca dalam teks-teks Islam.

Baca Juga : Arti Sholawat Asyghil, Arab, Keutamaan, dan Cara Mengamalkannya

Bacaan Sholawat Nabi Pendek

1. Sholawat Tertinggi dalam Keutamaan

Sholawat Tertinggi dalam Keutamaan

"Semoga Allah mencurahkan sholawat kepada Muhammad."

2. Sholawat Penambah Rezeki

Sholawat penambah rezeki

"Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad."

3. Sholawat Pendek Multiguna

Sholawat multiguna

"Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Muhammad."

Sholawat ini bisa dibaca 100x setiap hari untuk memperoleh ketenangan hati, perlindungan dari musibah, dan syafaat Nabi di akhirat.

Itulah bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW lengkap sesuai kumpulan Hadist dan bacaan yang pendek.