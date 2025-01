Hillary Clinton hingga Lionel Messi Terima Medal of Freedom dari Biden

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menganugerahi Presidential Medal of Freedom ke sejumlah tokoh seperti Hillary Clinton hingga Lionel Messi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menganugerahi Presidential Medal of Freedom ke sejumlah tokoh, mulai dari eks pejabat pemerintah hingga atlet yang dinilai berkontribusi terhadap pelayanan masyarakat.

Mengutip Bloomberg, terdapat 19 orang yang akan menerima penghargaan dalam seremonial di Gedung Putih. Mereka antara lain politisi Partai Demokrat Hillary Clinton, legenda NBA Earvin “Magic” Johnson, perancang busana Ralph Lauren, investor kawakan George Soros, tokoh media Anna Wintour, bintang film Denzel Washington, hingga pesepakbola Lionel Messi.

“Presidential Medal of Freedom merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan kepada individu teladan terhadap kemakmuran, nilai-nilai, atau keamanan Amerika Serikat, perdamaian dunia, atau bagi urusan-urusan penting lainnya," demikian keterangan Gedung Putih, Sabtu (4/1/2025).

Lazimnya, penghargaan ini dapat mencerminkan kecenderungan politik Presiden Amerika Serikat. Hillary Clinton sendiri merupakan rival Presiden Terpilih AS Donald Trump pada Pilpres 2016 silam.

Sementara itu, Soros termasyhur sebagai pendukung gerakan liberal, sedangkan eks Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy juga akan diberi penghargaan anumerta.

Adapun, calon penerima Medal of Freedom lainnya adalah koki kelahiran Spanyol Josė Andrės yang mendirikan World Central Kitchen. Gedung Putih menilai dia telah merevolusi cara bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat terdampak bencana alam dan konflik di seluruh dunia.

Lebih lanjut, aktor Michael J. Fox diganjar penghargaan atas advokasinya untuk penelitian dan pengembangan penyakit Parkinson. Kemudian, William Nye dianugerahi karena dukungannya terhadap sains, David Rubenstein dihargai atas dedikasinya terhadap restorasi bangunan bersejarah, sedangkan penyanyi Bono mendapatkan penghargaan atas aktivisme AIDS.

Tim Gill selaku pendiri perusahaan Quark juga mendapatkan penghargaan khusus, seperti halnya pendiri American Film Institute George Stevens Jr dan tokoh konservasi Jane Goodall.

Selain itu, Biden juga akan memberikan penghargaan anumerta kepada eks Menteri Pertahanan era Presiden Barack Obama, Ashton Carter; Fannie Lou Hamer yang mencetuskan Undang-Undang Hak Pilih AS pada 1965; hingga George Romney yang malang melintang sebagai pengusaha otomotif dan pejabat.

Sebelumnya, pada Kamis lalu, Biden juga menganugerahi Presidential Citizens Medal kepada eks anggota dewan Liz Cheney dan Bennie Thompson. Mereka diakui atas kepemimpinan dalam komite kongres yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021 di US Capitol oleh pendukung Trump yang kalah pada Pilpres 2020.

Sehari setelahnya, Medal of Honor juga diberikan kepada tujuh mantan tentara Angkatan Darat AS, serta Medal of Valor kepada delapan petugas keselamatan publik atas jasa mereka.

Sebagai perbandingan, pada periode pertama kepemimpinannya, Trump juga pernah memberikan penghargaan serupa kepada tokoh-tokoh yang dekat secara politik. Mereka antara lain tokoh media beraliran konservatif seperti Rush Limbaugh serta Miriam Adelson yang dikenal sebagai donatur Partai Republik.