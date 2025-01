Elon Musk, Bos TikTok, hingga Presiden Argentina Hadiri Pelantikan Trump

Sejumlah petinggi korporasi raksasa dan pemimpin negara lain terpantau hadir di acara pelantikan Presiden AS Donald Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh kenamaan terpantau hadir di US Capitol dalam rangka serah terima jabatan dan pelantikan Presiden AS Donald Trump.

Pelantikan Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) 2025—2029 akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu setempat atau berdasarkan waktu Indonesia sekitar pukul 12.00 WIB. Pelantikan berlangsung di Gedung Kongres AS atau US Capitol, Washington.

Berdasarkan siaran di saluran Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, sejumlah tamu undangan berjejer dan duduk di belakang podium tempat Presiden AS Joe Biden dan Trump akan melakukan serah terima jabatan.

Mereka memasuki ruangan satu per satu dan mengisi tempat duduk masing-masing, sembari menunggu prosesi dimulai. Para mantan presiden dan wakil presiden AS kemudian memasuki lokasi, sebelum akhirnya Biden dan Trump hadir.

Sejumlah pimpinan perusahaan teknologi raksasa tampak hadir di US Capitol. Mereka berada di sisi kiri podium, apabila dilihat dari sudut pandang kamera siaran.

CEO Tesla Inc. dan SpaceX Elon Musk terpantau hadir di sana. Elon memang memiliki kedekatan dengan Trump dan berperan besar dalam perhelatan kampanye pilpres, bahkan Elon disebut-sebut akan menjadi bagian dari kabinet Trump, yakni memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan atau Department of Government Efficiency (DOGE).

CEO Google Sundar Pichai terpantau hadir dan berada di samping Elon. Lalu, di samping Pinchai terdapat CEO Amazon Jeff Preston Bezos, keduanya tampak berbincang cukup lama sebelum acara dimulai.

CEO Apple Timothy Donald Cook alias Tim Cook juga terpantau hadir dalam pelantikan Trump. Dia berdiri cukup dekat dengan jalan menuju podium.

Terdapat pula CEO TikTok Shou Zi Chew menghadiri pelantikan Trump.

Di sisi lainnya terdapat para mantan presiden AS seperti William J. Clinton alias Bill Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush, dan Barrack Obama.

Presiden Argentina Javier Gerardo Milei juga terpantau hadir di acara pelantikan Trump. Dia berdiri di barisan belakang Obama.