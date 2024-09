Dato Sri Tahir Bertemu Paus Fransiskus Sebelum Terbang Ke Papua Nugini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus menerima kunjungan Founder and Chairman Mayapada Group Dato' Sri Tahir beserta keluarganya sebelum meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, Paus Fransiskus dan Dato' Sri Tahir bertemu di salah satu ruangan di Kedutaan Besar Vatikan yang terletak di Jakarta Pusat.

"Pope [Franciscus] is a great man. The most powerful person on this earth.

Paus Fransiskus merupakan sosok yang sangat baik. Orang paling berpengaruh di dunia saat ini," ujar Dato' Sri Tahir ketika dikonfirmasi Bisnis, Jumat (6/9/2024).

Dalam foto, terlihat Paus Fransiskus memberikan cendera mata kepada Dato' Sri Tahir. Selain itu, Dato' Sri Tahir beserta anak cucunya juga ikut berfoto bersama.

Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus menerima kunjungan Founder and Chairman Mayapada Group Dato' Sri Tahir. Dok Istimewa Perbesar

Setelah tiga hari di Indonesia, pesawat milik maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menjadi pilihan rombongan Paus Fransiskus menuju Papua Nugini, Jumat (6/9/2024). Bos Garuda Irfan Setiaputra ikut mendampingi perjalanan dari Jakarta menuju Papua Nugini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan pada penerbangan menuju Papua Nugini tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat wide body jenis A330-900neo dengan nomor penerbangan GA-7780 yang mampu mengangkut hingga 301 penumpang.

“Pesawat tersebut diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada pukul 09.45 WIB dan tiba di Jackson International Airport, Port Moresby pada pukul 18.50 waktu setempat,” kata Irfan dalam keterangan resmi, Jumat (6/9/2024).

Irfan Setiaputra turut serta mendampingi perjalanan dari Jakarta menuju Ibukota Papua Nugini, Port Moresby.

Dalam upaya mengoptimalkan kesiapan penerbangan tersebut, Garuda Indonesia (GIAA) berkoordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholders. Selain untuk memastikan seluruh langkah serta prosedur yang dilaksanakan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Garuda Indonesia didukung lini anak usaha yang tergabung dalam Garuda Indonesia Group sebagai unsur penting di balik layanan Garuda Indonesia. Dukungan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis, operasional, hingga pelayanan.

"Kehadiran Garuda Indonesia dalam rangkaian perjalanan Paus Fransiskus kali ini merupakan manifestasi tangan-tangan penuh dedikasi dari seluruh unsur Garuda Indonesia Group," ujar Irfan.