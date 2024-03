Mer-C Kirim 11 Orang Relawan Medis Indonesia ke Gaza Palestina, akan Bekerja Selama Sebulan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mer-C mengirim tenaga medis Indonesia ke Jalur Gaza Palestina, yang berkolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagai upaya untuk membantu krisis kesehatan yang melanda wilayah yang berkonflik dengan Israel tersebut.

Ketua Presidium Mer-C Sarbini Abdul Murad mengatakan telah mengirim relawannya sebanyak 11 orang dari tenaga medis, yang terdiri dari dokter umum, dokter orthopedi, perawat anestesi, dan perawat bedah, ke Jalur Gaza Palestina yang telah sampai di wilayah konflik tersebut, pada Senin (18/3/2024).

“Ada 11 orang relawan Mer-C yang telah berada di Gaza, baik dokter, tim perawat bedah, dan semua ada 11 orang ditambah dengan 2 orang relawan yang sudah ada di sana, berarti ada 13 orang relawan Mer-C yang hari ini stay di sana,” katanya, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Mer-C, Jakarta, pada Selasa (19/3/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa relawan Mer-C telah berhasil memasuki Jalur Gaza, Palestina sekitar pukul 17.15 waktu Gaza, atau 22.15 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada Senin (18/3/2024). Sarbini menjelaskan bahwa para relawan Mer-C di Gaza akan bekerja membantu warga Gaza di bidang kesehatan selama minimal 2 minggu, dan maksimal 1 bulan.

Dia menjelaskan bahwa relawan Mer-C tersebut sekarang berada di Rafah, di Gaza Selatan, karena wilayah Gaza Selatan lebih aman. Selain itu, dia mengatakan relawan Mer-C sejauh ini tidak diberikan akses untuk bisa ke Gaza tengah maupun Gaza Utara.

“Sekarang mereka berada di rumah sakit di bawah naungan Minister of Health (MOH) Palestina, dan kita berkordinasi dengan lembaga-lembaga kesehatan yang lain, yang ada di Palestina secara bersama kita menangani krisis kesehatan dan krisis rumah sakit yang ada di Gaza,” ujarnya.

Kemudian, nantinya dia juga mengatakan bahwa akan ada etape atau langkah selanjutnya, untuk membantu warga Gaza, dan tidak mau semua bantuan ini berhenti, karena selama ada relawan Indonesia di sana.

Sementara itu, dia mengatakan kerja sama akan terus berkelanjutan antara MER-C dengan pihak WHO, dengan menggunakan berbagai macam jalur upaya, dan usaha agar bisa membantu warga Gaza. Menurutnya, bersama WHO adalah pilihan yang sangat tepat sehingga relawan tidak lama menunggu di Kairo, melakukan kordinasi dengan WHO, dan juga terus berhubungan dengan yang lain.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak pemerintah untuk bisa ke depan, secara bersama-sama bisa membantu warga Gaza, karena ini adalah pekerjaan besar, masalah besar, dan kasus besar.

“Masalah Gaza adalah masalah dunia, masalah kita bersama, tidak cukup hanya satu elemen yang membantu warga Gaza kita harus saling berkontribusi, konsorsium secara bersama sehingga masalah di bidang kesehatan ini bisa kita tangani secara bersama,” tambahnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak awal eskalasi konflik Palestina-Israel pada awal Oktober 2023 telah meningkat menjadi lebih dari 31.700 orang, dengan lebih dari 73.700 orang terluka.

Menurut kementerian, sebanyak 31.726 orang telah terbunuh, termasuk 81 orang dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 116 warga sipil lainnya mengalami luka-luka dalam satu hari terakhir, sehingga jumlah keseluruhan korban luka mencapai 73.792 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel