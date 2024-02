Isi Lengkap Pernyataan Connie Bakrie soal Nasib Prabowo dan Isu Perselingkuhan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan intelijen, akhirnya buka suara terkait sejumlah tudingan yang diarahkan kepadanya.

Salah satu tudingan yang diarahkan kepadanya adalah isu perselingkuhan yang didasarkan pada salinan berita acara perkara (BAP) saat menjadi saksi di Mahkamah Militer yang tersebar di media sosial X beberapa waktu lalu.

Di samping itu, belakangan Connie dan Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, jual beli bantahan soal pernyataan yang viral.

Connie sebelumnya mengklaim bahwa ia diajak oleh Ketua TKN itu untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran. Namun dirinya menolak lantaran mengklaim, akademisi adalah milik semua orang.

Connie bahkan mengatakan jika Rosan sempat menyebut Prabowo hanya akan menjabat sebagai presiden selama dua tahun.

Merespons pernyataan Connie, Rosan mengelak. Mantan Wakil Menteri BUMN itu menjelaskan soal pertemuannya dengan Connie.

Awalnya, Rosan mengaku tidak pernah mengenal pengamat militer sekaligus akademisi tersebut. Kemudian, Rosan mengatakan pertemuannya itu terjadi saat tim media Prabowo menyampaikan pihak Connie ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan dua hal.

Terkait sejumlah hal tersebut, Connie akhirnya merilis surat pernyataan yang berisi sejumlah poin sanggahan. Surat itu diunggah di akun Instagram resminya, @connierakahundinibakrie, Senin (12/2/2024).



Berikut salinan isi surat pernyataan yang dirilis Connie tersebut:

POINT OF TALKING:



YOU ASK FOR WAR AND THIS IS MY WAR DECLARATION



1. Sehubungan HE. Rosan statement A, B, C, D, E sebagaimana disampaikan dalam rilis 11.02.24 (tidak akan saya ulangi)



2. Bahwa betul saya tidak kenal dan sebetulnya tidak ingin kenal H.E Rosan dan itu kenapa rencana pertemuan selalu saya tunda2, karena terkait background HE Rosan al. sejak 6 tahun lalu sbb:



i. https//wwww bareiksa.com/berita/berta-ekonomi-terkini 2017-03-11/tuntutan- lunardi-widjaja-dan-nilai-kepemilikan-recapital-di-saham



ii. https://www.merdeka.com/penstiwa/poiri-diminta-tuntaskan-dugaan penggelapan-sahan-bank-eksekutif.html



iii. https/keuangan.kontan.co.io/news/ojk-cabut-zin-asuransi-recapital perusahaan-asuransi-milik-ketua-umum-kadin



iv. Sebenarnya 3 point ini merupakan perjalanan kehidupan pribadinya yang bukan urusan saya, namun menjadi bahan pertimbangan saya.



v.



DISCLAIMER:



SAYA SEBAGAI AKADEMISI DAN SELAKU PRIBADI ADALAH ORANG YANG SANGAT KOMIT, KOMITMENT PADA SALAH SATU DARI KAMI UNTUK TIDAK REVEAL NAMA PUN TETAP SAYA PERTAHANKAN, KARENA UNTUK MENGERTI RILIS DAN KARAKTER ASASINASI YANG DILAKUKAN OLEH HE ROSAN DAN TIM ATAS ISSUE INI HARUS MELIHAT BANGUNAN UTUH PEMBICARAAN



(QUADRAPLE HELIX CRB-MRX-MRY-HE ROSAN)



3. Bahwa Mr Y mendesak terus meminta saya untuk masuk tim 08 resmi, bukan hanya Supporting Shadow 08 sebagai adviser dalam issue pertahanan, intelejen dan geopolitik dan meminta saya berkenan dimunculkan bersama 08 di muka public



4. Bahwa dalam pertemuan: Angga dan Mr Y tidak selamanya diruangan alias keluar masuk Janji bujukan HE Rosan jika saya bergabung akan ditawari Wamenhan dan Wismenilu saat itu langsung saya jawab sangat PHP alias tidak mungkin karena dalam pertemuan2 saya dengan Mr X kami membahas al keadaan didalam sudah sarat gontok2an karena lintas koalisi partai yang gemuk Maka kemudian saya ditawari jeep Bantley 1st Edition, inipun saya tolak karena tidak mau dijadikan alat untuk memviralkan saya sudah berhasil ‘dibeli’.



5. Bahwa untuk tawaran bertemu 08 bersama Gibran saya nyatakan berat dan tidak mungkin karena sejak awal standing point saya konsisten PRABOWO NO PROBLEM – GIBRAN BIG NO! Dikarenakan aspek pelanggaran konstitusi, etika, politik, nilai serta kelembagaan demokratis kita. Saya sempat sampaikan masih ada waktu dan carakah untuk mengganti Gibran dengan Syahroni (sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan saya, MX dan Syahroni) atau dengan Rawan Kamil (sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan dengan MrX)



6. Pertemuan ditutup dengan:

Saya pamit ke LN hingga tanggal 13 Desember 2023

Saya berterima kasih atas pertemuan dan ke tiga offeringnya tetapi untuk saya pribadi, saya sudah senang bisa membantu 08 dalam Road Map Pertahanan dengan catatan yang terpenting HE. Rosan bisa menjamin (jika menang) 08 akan tetap setia dan patuh pada road map tersebut yaitu menjadikan kekuatan militer Indonesia seperti seperti era Presiden Soekarno: Terkuat Di Bumi Bagian Selatan

Hal ini terkait juga pada tindak lanjut dari pertemuan saya membawa Mr Y menghadap al. Dubes Rusia dan Dubes China, Athan kedua negara, kemudian kepada para pengguna alias Kastaff (baru direalisasi Kepala Staff AL)

kami sampaikan rencana akan bertemu lagi setelah tanggal 15 Desember. Beliau sempat tanya apakah mungkin dipercepat saja kepulangan saya, mengingat jadwal debat, saya jawab tidak

7. Sejak kedatangan saya ketanah air tanggal 13 Des, sampai hampir 1 bulan saya tidak di/menghubungi Mr Y hingga tiba tiba Mr Y meminta bertemu terkait tugasnya untuk mengatur pertemuan saya dengan Pas Wali (Kode dari Dik Gibran), saya sampaikan dengan syarat: Pak Wali mau menjadi murid yang datang bertanya pada Gurunya. Puncak pembicaraan saya menolak ketika disampaikan karakter ‘Pak Wali’ yang membuat saya enggan untuk berjumpa



8. Mr Y meminta mendadak jumpa meminta one singkat kembali untuk pointers bagi Debat Pertahanan Capres, saya sampaikan 08 hanya perlu tenang, focus, konsisten pada Bung Karno defence and geopolitical view dan membawa small notes untuk contekan debat (terlampir)



7. Beberapa jam sebelum debat Capres III Mr. Y terus menerus menghubungi melalui panggilan telp dan chat WA karena menurutnya saudara Rosan terus memaksa saya untuk hadir malam itu dan langsung duduk didekat 08. Pembicaraan ini terputus karena Mr X telepon karena terkejut ditangannya ada layout tempat duduk malam itu dimana saya duduk didekat 08 dan Mr X menghubungi karena tidak yakin bahwa saya akan datang. Beliau meminta konfirmasi saya apakah betul akan hadir, beliau menghormati prihan saya untuk fielas datang karena fitrah akademisi saya.



SAYA MENGHARGAI BEDA VERSI PERTEMUAN DENGAN BAPAK HE ROSAN, NAMUN SAYA JUGA HARUS MENGUNGKAPKAN DARI SISI SAYA TENTANG APA YANG SAYA ALAMI.



TENTANG BANTAHAN UTAMA TENTANG CERITA PAK PRABOWO AKAN DUA TAHUN KETIKA TERPILIH DAN MENJAWAB – SILAHKAN SAJA SAYA SANGAT MEMAHAMI NAMUN SAYA JUGA MENDAPATKAN PERKUATAN INFORMASI ITU DARI SUMBER YANG SANGAT KREDIBEL YAITU DR BARAK HASTO KRISTIYANTO. DIMANA BELIAU MENDENGARNYA DI PERTEMUAN DENGAN PENGUSAHA DI SINGAPORE. SILAHKAN DIKONFIRMASI KE BELIAU.



SAYA JUGA MEMAHAMI KERJA BERAT HE ROSAN DALAM MENGHADAPI KAMPANYE YANG BELIAU PIMPIN. BEBERAPA HAL YANG KITA BISA RASAKAN TERKAIT TEKANAN PADA BELIAU ADALAH:



i. Adanya kabar dugaan yang beralasan Exit Poll tentang suara LN tanggal 1201224 yang diduga jauh dari keberhasilan.



ii. Adanya beredar dugaan yang beralasan perbincangan public terkait Perusahaan Cheko, kawat GRECO pada Kedubes AS Jakarta, dan dibalas oleh keterangan jubir Menhan. Tentunya akan membuat tim beliau sibuk sekali meng-counternya.



iii. Adanya perbincangan public dan medsos yang massif terkait dugaan yang beralasan obrolan suara 08 dan pihak Qatar.



iv. Adanya launching film documenter Film Dirty Vote, tanggal 110224 dengan pembicara utama 3 Ahli Tata Negara



v. Adanya undangan acara diskusi Koalisi Masyarakat Sipil menuntut kejelasan resmi tentang dokumen kawat GRECO, rekaman suara dan bukti tertulis pembatalan Mirage berikut nilai penalty pembatalan



PENUTUP



Selama ini saya diam ketika ada yang menyerang saya dan harkat, kehormatan pribadi saya seperti dengan beredarnya file BAP saya sebagai saksi di Mahmil pada 2013 di sosial media X minggu lalu. Kemudian baru-baru ini ada hujan pesan di jalur WAG yang intinya berisikan Siapa Connie (dua serial tulisan) yang berisi full hoax, karangan dan fitnah terkait kehidupan pribadi. Dan diplesetkannyanya pernyataan pernyataan saya.



Bagi saya ini konsekuensi logis dari apa yang saya akan terus suarakan dan perjuangkan, untuk sebuah negara Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.



RILIS INI SAYA TUTUP DENGAN PERNYATAAN



YOU ASK FOR WAR AND THIS IS MY WAR DECLARATION



HAI ANAK BANGSA YANG BERHATI DAN PERPIKIRAN BENAR BERHENTILAH UNTUK DIAM JANTAN TAKUTI



GUNAKAN KEWARASAN BERFOR DAN JANGAN MUNGUR ATAU GENTAR KARENA ISSUES IN LED BESAR DAR ISSUE PIE PRES TETAP ISSUE KEBERALANGSUNGAN NEGARA & BANGSA INDONESIA KEDEPAN



TERKAIT PERS RELEASE BAPAK HE ROBAN – SAYA HANYA SEPAKAT SATU HAL BIARLAH MASYARAKAT YANG MENILAI DAN TUHAN YME MEMBANTU MAHLUKNYA YANG BENAR

