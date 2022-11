Kanselir Jerman Olaf Scholz dan PM Belanda Mark Rutte Tiba di Bali

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah pemimpin dunia mulai berdatangan ke Bali untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung mulai hari ini.

Di antara tokoh yang sudah datang malam ini antara lain Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

"Welcome the Federal Canchellor od Germany Olaf Scholz to Bali for the G20 Bali Summit 2022," demikian dikutip dari Instagram resmi G20 Bali, Selasa (15/11/2022).

Olaf datang sendiri seperti pemimpin dunia lainnya seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah tiba di Bali pada Senin (14/11/2022) pukul 18.45 WITA.

"PM Inggris, Rishi Sunak telah mendarat di Bali hari ini (14/11/2022) pukul 18.45 waktu setempat," terang perwakilan Kedutaan Besar Inggris, Senin (14/11/2022).

Tanpa didampingi kehadiran sang istri, Sunak yang tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam kemudian disambut oleh tarian khas Bali, yakni tari pendet.

Adapun, kedatangan Sunak merupakan kedatangan perdananya ke Indonesia usai dirinya terpilih menjadi PM Inggris untuk menggantikan Liz Truss.

