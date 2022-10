Peneliti BRIN Prediksi Kemunculan Tokoh Tak Terduga di Pilpres 2024, Siapa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Siti Zuhro memprediksi akan ada tokoh tak terduga yang akan meramaikan bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Siti mencontohkan Pilpres 2019, ketika nama Ma’ruf Amin yang sebelumnya tak banyak dibicarakan, malah terpilih menjadi cawapres Joko Widodo (Widodo).

“Contohnya jelas sekali, ketika Mahfud waktu itu sudah segitunya [diprediksi jadi cawapres Jokowi], at the last minute berubah total menjadi Ma’ruf,” ujar Siti kepada Bisnis, dikutip Jumat (21/10/2022).

Kejadian seperti, prediksi Siti, bisa kembali terulang di Pilpres 2024. Dia mengatakan, nama-nama tokoh politik yang masuk bursa capres-cawapres saat ini masih sangat dimis. Apalagi, lanjutnya, pendaftaran capres-cawapres masih baru dibuka pada Oktober 2023.

Oleh karenanya, kata Siti, besar kemungkinan nama-nama yang digadang saat ini menjadi capres/cawapres, malah tak maju. Sebaliknya, tokoh yang kurang dipertimbangkan, bisa muncul.

“Konteks yang seperti itu akan juga terjadi di 2023 menurut saya. Mungkin satu semester awal dari 2023, muncul calon lainnya, katakanlah Mahfud MD muncul, dimunculkan begitu. Yang enggak ada, diadakan; yang ada, hilang malah,” jelas Siti.

Dia menambahkan, saat ini elektabilitas ataupun popularitas memang sudah kurang relevan dalam menentukan calon-calon pemimpin. Popularitas, jelasnya, dapat diatur dan dikemas sedemikian rupa.

Di atas semua itu, jelas Siti, seorang calon pemimpin bangsa harus punya rekam jejak dan kompetensi yang jelas.

