Simak Prosesi Lengkap Pemakaman Ratu Elizabeth II

Bisnis.com, JAKARTA – Pemakaman Kenegaraan Ratu Elizabeth II akan berlangsung di Westminster Abbey hari ini, Senin (19/9/2022) pukul 11 ​​pagi waktu setempat (17.00 WIB).

Dilansir dari situs resmi keluarga kerajaan royal.uk, prosesi upacara pemakaman dimulai pukul 10.44 waktu setempat. Namun, Westminster Hall sudah ditutup untuk masyarakat umum sejak 06.30.

Pemakaman akan disiarkan langsung di televisi, radio, dan channel Youtube Keluarga Kerajaan agar orang-orang di seluruh dunia ambil bagian mengantarkan Ratu Elizabeth untuk terakhir kalinya.

Berikut prosesi lengkap pemakaman Ratu Elizabeth:

Prosesi dari Istana Westminster ke Westminster Abbey

Ratu Elizabeth telah disemayamkan sejak Rabu (14/9/2022) pekan lalu. Pada Senin pukul 6.30. persemayaman berakhir. Kemudian pada pukul 10.44,reti jenazah Ratu dibawa untuk prosesi singkat dari Istana Westminster ke Westminster Abbey di State Gun Carriage of the Royal Navy menggunakan kereta yang akan ditarik oleh 142 prajurit dari Angkatan Laut Kerajaan.

Raja Charles III akan berjalan di belakang, bersama Putri Kerajaan, Duke of York dan Earl of Wessex. Di belakang mereka akan ada cucu Ratu, Pangeran Wales, Duke of Sussex dan Peter Phillips.

Kebaktian Pemakaman Kenegaraan

Pemakaman kenegaraan akan dipimpin oleh Dean of Westminster. Kemudian, khotbah dan penghargaan akan disampaikan oleh Uskup Agung Canterbury.

Uskup Agung York, Kardinal Uskup Agung Westminster, Moderator Majelis Umum Gereja Skotlandia dan Moderator Gereja Bebas akan membacakan mengucapkan Doa. Untuk menandai berakhirnya kebaktian, akan ada mengheningkan cipta selama dua menit di Westminster Abbey serta di sluruh Inggris. Kemudian lagu kebangsaan akan dinyanyikan untuk mengakhiri kebaktian.

Pemakaman kenegaraan akan dihadiri oleh Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Luar Negeri, termasuk Keluarga Kerajaan Asing, Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri. Perwakilan dari Persemakmuran, Ordo Ksatria termasuk penerima Victoria Cross dan George Cross, pemerintah, parlemen, dan gereja akan memulai jemaatbersama dengan perwakilan publik lainnya.

Prosesi dari Westminster Abbey ke Wellington Arch

Di akhir kebaktian, peti jenazah Ratu Elizabeth akan dibawa ke Welington Arch, melalui The Mall di State Gun Carriage.

Kereta State Gun akan ditarik oleh 98 pelaut Royal Navy, dengan 40 lainnya berbaris di belakang bertindak sebagai rem. Raja dan Anggota Keluarga Kerajaan akan kembali mengikuti peti jenazah. Prosesi akan mencakup detasemen dari Angkatan Bersenjata Persemakmuran, serta detasemen Angkatan Bersenjata Inggris yang memiliki hubungan khusus dengan Ratu.

The King's Guard akan memberikan penghormatan kerajaan saat peti jenazah melewati Queen Victoria Memorial.

Begitu peti jenazah mencapai Wellington Arch, peti akan ditempatkan di State Hearse. Parade akan memberikan penghormataan kerajaan dan Lagu Kebangsaan akan dimainkan saat State Hearse memulai perjalanannya ke Windsor.

Prosesi dari Albert Hall, Windsor ke St George's Chapel

Ketika peti jenazah mencapai Windsor, State Hearse akan melambat untuk bergabung dengan Prosesi yang akan dibentuk di Albert Road untuk melakukan perjalanan melalui Long Walk ke St George's Chapel.

Anggota Keluarga Kerajaan akan bergabung dengan Prosesi di Quadrangle di Kastil Windsor. Senapan akan ditembakkan di East Lawn, Kastil Windsor oleh Pasukan Raja, Artileri Kuda Kerajaan. Lonceng Sebastopol dan Lonceng Curfew Tower Bell dibunyikan selama prosesi.

Prosesi akan berhenti di bagian bawah Tangga Barat Kapel St. George di mana penjaga kehormatan, yang didirikan oleh Pengawal Grenadier Batalyon 1, akan menunggu. Peti jenazah Ratu Elizabeth akan dibawa dalam prosesi ke Kapel.

Committal Service

Kebaktian akan dilakukan oleh Dekan Windsor, dengan doa yang diucapkan oleh Rektor Sandringham, Menteri Crathie Kirk, dan Pendeta Windsor Great Park. Paduan Suara Kapel St George akan bernyanyi selama Kebaktian.

Sebelum Himne terakhir, mahkota negara, orb, dan tongkat kerajaan akan dipindahkan dari peti jenazah Ratu Elizabeth dan ditempatkan di altar. Di akhir nyanyian rohani terakhir, Raja akan menempatkan warna Ratu dari pengawal Grenadier di peti jenazah Ratu Elizabeth. Pada saat yang sama, The Lord Chamberlain akan "mematahkan" tongkat jabatannya dan meletakkannya di peti jenazah.

Saat Peti Mati Ratu diturunkan ke dalam Royal Vault, Dean of Windsor akan mengucapkan mazmur dan pujian sebelum Garter King of Arms mengucapkan gelar Ratu Rlizabeth. The Sovereign's Piper akan memainkan Lament dan The Archbishop of Canterbury akan membacakan berkat. Lagu kebangsaan akan dinyanyikan pada akhir Ibadah.

Pemakaman pribadi akan diadakan di Kapel Peringatan Raja George VI malam ini, dipimpin oleh Dean of Windsor.

Ratu Elizabeth akan dimakamkan bersama dengan Duke of Edinburgh, di Kapel Memorial Raja George VI.

