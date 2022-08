Foto-Foto Kota Seoul Dilanda Banjir Besar

Bisnis.com, JAKARTA – Ibu Kota Korea Selatan Seoul dilanda banjir besar pada Senin (8/8/2022), akibat hujan deras. Banjir merendam rumah warga, perkantoran, jalan, dan properti lainnya.

Dikutip dari Yonhap, curah hujan di Seoul Selatan lebih dari 100 mm per jam, memaksa bagian dari kereta bawah tanah untuk berhenti, dan menyebabkan pemadaman listrik. Penduduk di daerah dataran rendah mengungsi untuk keselamatan.

Perdana Menteri Han Duck-soo memerintahkan instansi terkait untuk tetap waspada dan melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebab dan kerusakan properti di daerah berisiko tinggi.

Administrasi Meteorologi Korea (KMA) mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh Ibu Kota dan kota pelabuhan barat Incheon serta bagian utara Provinsi Gyeonggi yang mengelilingi Seoul dan Provinsi Gangwon utara.

Peringatan tersebut dikeluarkan ketika curah hujan diprediksi melebihi 60 mili meter dalam rentang tiga jam atau 110 mm dalam 12 jam.

Di Yeoncheon, 62 kilo meter utara Seoul, curah hujan 171 mm pada pukul 3 sore, serta 87,9 mm di Incheon, kata KMA. Di Seoul, curah hujan sekitar 60 mm, sedangkan curah hujan 78,5 mm di Cheorwon, sekitar 71 kilometer timur laut Seoul.

Hujan deras melanda Seoul terutama pada sore hari. Kota itu diguyur hujan dengan intensitas 90,5 mm pada jam 8 malam. Distrik Dongjak di Seoul selatan diguyur hujan dengan intensitas 137 mm per jam. Itu adaalh curah hujan terburuk dalam beberapa dekade.

Beberapa toko di terminal bus ekspres di distrik Gangnam Seoul selatan telah terendam air. Ada laporan kebocoran air di beberapa fasilitas di Pusat Konvensi dan Pameran di Seoul selatan.

Belum ada laporan korban di daerah tersebut, tetapi kerusakan properti terjadi, termasuk perpindahan warga di Cheorwon.

Pihak berwenang juga menerima banyak laporan tentang kendaraan dan lahan pertanian yang terendam, kerusakan jalan dan pohon tumbang dari daerah yang terkena hujan deras.

Badan cuaca sebelumnya mengatakan wilayah tengah negara itu dan Provinsi Gyeonggi utara diperkirakan akan menerima hujan deras disertai angin kencang, dan kilat.

The swag of a salaryman in Gangnam on a day of record rainfalls pic.twitter.com/6aZkZz1rjw