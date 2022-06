Kremlin Bocorkan Isi Pertemuan Jokowi dan Putin

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Moskow, Rusia setelah usai mengunjungi Kiev, Ukraina pada Rabu (29/6/2022).

Dikutip melalui laman media Rusia TASS, pembantu presiden Rusia Yury Ushakov mengungkapkan pembahasan yang akan dilakukan oleh Jokowi saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Yury,melalui artikel bertajuk Russian, Indonesian Presidents to Discuss Ukraine, Grain and Fertilizer Exports on June 30, menjelaskan bahwa pembahasan akan berfokus pada situasi di Ukraina dan masalah ekspor biji-bijian dan pupuk sebagai bagian pembicaraan antara Presiden Rusia dan Indonesia.

"Presiden akan melanjutkan dialog tentang topik yang mereka bahas pada bulan April, serta di seluruh spektrum Jakarta telah dimasukkan ke dalam agenda kelompok 20 atau G20,” katanya, dikutip melalui TASS, Rabu (30/6/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan kedua pemimpin tersebut akan membahas berbagai aspek situasi internasional, dengan mempertimbangkan faktor Ukraina, masalah ketahanan pangan, kemungkinan perluasan ekspor produk pertanian Rusia, termasuk gandum dan pupuk.

Menurut Ushakov, Jokowi akan melakukan pembicaraan dengan Vladimir Putin yang dijadwalkan pada Kamis, 30 Juni 2022.

"Dia [Widodo] akan berada di sini untuk kunjungan kerja. Ngomong-ngomong, ini akan menjadi kunjungan pertamanya ke Moskow. Dia mengunjungi negara itu pada 2016, tetapi dia berada di Sochi," katanya

Dia pun menegaskan bahwa kedua pemimpin terus mempertahankan kontak reguler.

Sebelumnya Jokowi dan Vladimir Putin bertemu di forum APEC di China pada 2014, saat KTT Rusia-ASEAN di Sochi pada 2016, di sela-sela East Asia Summit di Singapura pada 2018. Bersamaan dengan itu, mereka melakukan percakapan telepon pada 28 April 2022.

"Tentu saja aspek bilateral itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya dan mungkin lebih penting lagi bahwa Joko Widodo tiba di sini sebagai kepala negara dari Presiden Kelompok Dua Puluh (G20)," tegas Ushakov.

Dia mengingatkan bahwa Rusia dan Indonesia bekerja sama di bidang-bidang seperti dukungan untuk pemulihan yang adil setelah pandemi Covid-19, memastikan stabilitas keuangan, agenda perubahan iklim, transformasi digital, dan lainnya.

"Joko Widodo saat ini mengambil bagian dalam KTT Kelompok Tujuh (G7) dan diharapkan untuk melakukan kunjungan singkat ke Kiev sebelum datang ke Moskow. Kami berharap untuk percakapan yang konstruktif dan bermakna," ujarnya.

Sekadar informasi, usai melakukan lawatannya di Ukraina, Rabu (29/6), Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas kembali menuju Polandia.

Berangkat dengan menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) dari Stasiun Central Kyiv tepat pukul 19.00 waktu setempat Presiden dan rombongan menuju Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia dan dijadwalkan tiba esok hari.

Dari Stasiun Przemysl Glowny, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Internasional Rzeszow-Jasionka, Polandia untuk kemudian melanjutkan lawatannya ke Moskow, Rusia.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

