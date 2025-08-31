Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG memprediksi hujan bervariasi di Indonesia pada Minggu, dengan potensi petir di Padang dan Tanjung Pinang. Cek Info BMKG untuk detail cuaca.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:50
Share
Ilustrasi hujan / Freepik
Ilustrasi hujan / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan dilanda cuaca beragam mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Minggu.

Dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu, Prakirawati BMKG Sastia Frista menyebutkan kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, hujan ringan melanda Pekanbaru, sementara hujan sedang di Medan.

"Waspadai hujan yang disertai petir di Padang dan Tanjung Pinang," katanya.

Masih di Sumatera, Sastia menyebutkan hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Di Pulau Jawa, ia menyebut cuaca berawan diprediksi terjadi di Semarang, berawan tebal di Surabaya, hujan ringan di Bandung dan Yogyakarta, serta hujan sedang di Serang dan Jakarta.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan berawan di Denpasar dan Kupang, sementara Mataram berawan tebal.

Baca Juga

Di Pulau Kalimantan, jelas Sastia, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Pontianak. Hujan ringan berpotensi melanda Samarinda, sedangkan hujan sedang diperkirakan terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Baca juga: Jakarta diperkirakan hujan pada Minggu sore hingga malam

Lebih lanjut, untuk wilayah Sulawesi, Sastia mengatakan cuaca berawan tebal akan terjadi di Gorontalo dan Makassar. 

"Hujan ringan diprediksi terjadi di Manado, Palu, dan Kendari, sementara Mamuju berpotensi mengalami hujan sedang," papar Sastia.

Sementara itu, di Indonesia bagian timur, cuaca berawan tebal diperkirakan di Manokwari dan Merauke. Hujan ringan berpotensi melanda Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Sastia menyampaikan informasi tersebut merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Adapun untuk informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jamnya, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG atau mengunjungi laman web resmi www.bmkg.go.id dan media sosial @infobmkg

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Mia Chitra Dinisari
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
10 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
14 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini (27/8), Cocok Buat Nongkrong atau Rebahan?

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Selasa (26/8): Cerah Hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Diduga Ada Modifikasi Cuaca saat Demo, BMKG Uji Coba di Lampung

Diduga Ada Modifikasi Cuaca saat Demo, BMKG Uji Coba di Lampung

Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
Nasional
46 menit yang lalu

Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi
Nasional
1 jam yang lalu

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop
Nasional
1 jam yang lalu

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

LBH: 31 Orang Ditangkap dalam Aksi Bali Tidak Diam, 7 di Antaranya Pelajar
Nasional
2 jam yang lalu

LBH: 31 Orang Ditangkap dalam Aksi Bali Tidak Diam, 7 di Antaranya Pelajar

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh
Nasional
2 jam yang lalu

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY