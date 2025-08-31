Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG memprediksi hujan bervariasi di Indonesia pada Minggu, dengan potensi petir di Padang dan Tanjung Pinang. Cek Info BMKG untuk detail cuaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan dilanda cuaca beragam mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Minggu.

Dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu, Prakirawati BMKG Sastia Frista menyebutkan kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, hujan ringan melanda Pekanbaru, sementara hujan sedang di Medan.

"Waspadai hujan yang disertai petir di Padang dan Tanjung Pinang," katanya.

Masih di Sumatera, Sastia menyebutkan hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Di Pulau Jawa, ia menyebut cuaca berawan diprediksi terjadi di Semarang, berawan tebal di Surabaya, hujan ringan di Bandung dan Yogyakarta, serta hujan sedang di Serang dan Jakarta.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan berawan di Denpasar dan Kupang, sementara Mataram berawan tebal.

Di Pulau Kalimantan, jelas Sastia, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Pontianak. Hujan ringan berpotensi melanda Samarinda, sedangkan hujan sedang diperkirakan terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Lebih lanjut, untuk wilayah Sulawesi, Sastia mengatakan cuaca berawan tebal akan terjadi di Gorontalo dan Makassar.

"Hujan ringan diprediksi terjadi di Manado, Palu, dan Kendari, sementara Mamuju berpotensi mengalami hujan sedang," papar Sastia.

Sementara itu, di Indonesia bagian timur, cuaca berawan tebal diperkirakan di Manokwari dan Merauke. Hujan ringan berpotensi melanda Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Sastia menyampaikan informasi tersebut merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Adapun untuk informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jamnya, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG atau mengunjungi laman web resmi www.bmkg.go.id dan media sosial @infobmkg