Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Sukabumi Jabar Pagi Ini

Gempa magnitudo 3,9 mengguncang Sukabumi, Jabar pada 28 Agustus 2025 pukul 05:27 WIB, dengan pusat di 54 km Tenggara Sukabumi dan kedalaman 42 km.
Kamis, 28 Agustus 2025 | 07:46
Bisnis.com, JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 3,9 mengguncang Sukabumi Jabar pagi ini, 28-Agustus-2025 pukul 05:27:21WIB.

Adapun pusat lokasi gempa yakni 7.44LS, 106.75BT (54 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR).

BMKG melaporkan gempa terjadi di kedalaman 42 Km.

Selaiin di Sukabumi, berikut kejadian gempa yang terjadi hari ini

Gempa Mag:3.3, 28-Aug-2025 05:35:34WIB, Lok:3.18LS, 140.09BT (33 km Tenggara KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:3.3, 28-Aug-2025 04:50:07WIB, Lok:9.49LS, 118.84BT (19 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:37 Km

Gempa Mag:3.0, 28-Aug-2025 03:45:23WIB, Lok:1.23LU, 126.90BT (65 km BaratLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:22 Km

Gempa Mag:4.0, 28-Aug-2025 03:14:30WIB, Lok:3.09LS, 141.08BT (45 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedlmn:10 Km

 

