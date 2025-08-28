Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya

Bank of Korea mempertahankan suku bunga di 2,5% untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah lonjakan harga apartemen dan utang rumah tangga.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:33
Share
Logo Bank of Korea di Seoul, Korea Selatan, 30 November 2017./Reuters-Kim Hong-Ji
Logo Bank of Korea di Seoul, Korea Selatan, 30 November 2017./Reuters-Kim Hong-Ji

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK) mempertahankan suku bunga di 2,5% guna menjaga stabilitas keuangan di tengah lonjakan harga apartemen dan utang rumah tangga.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi 22 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg, sedangkan 1 ekonom memperkirakan adanya pemangkasan 25 basis poin.

Bersamaan dengan keputusan suku bunga, BOK juga merilis proyeksi terbaru. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan 2025 direvisi naik menjadi 0,9% dari 0,8% dalam perkiraan Mei, sementara inflasi diproyeksi sebesar 2% dari sebelumnya 1,9%.

Setelah empat kali pemangkasan sejak Oktober tahun lalu, bank sentral memilih jeda untuk pertemuan kedua berturut-turut pada Agustus ini, dengan mempertimbangkan risiko dari kenaikan harga apartemen di wilayah metropolitan Seoul dan lonjakan utang rumah tangga.

Won Korea tetap melanjutkan penguatan pascakeputusan tersebut, naik sekitar 0,4% menjadi 1.389,45 won per dolar AS. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 3 tahun turun tipis kurang dari 1 basis poin ke level 2,40%.

“Dewan tampaknya ingin menunggu stabilisasi utang rumah tangga dan harga properti. Namun, setelah kebijakan pasokan perumahan dirilis September nanti, alasan untuk menunda pemangkasan akan semakin kecil. Saya perkirakan pemotongan suku bunga bisa dilakukan pada Oktober,” ujar Ekonom Nomura Holdings Jeong-Woo Park dikutip dari Bloomberg, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga : BI: Pengguna QRIS Tembus 57 Juta Orang per Semester I/2025

Gubernur Bank of Korea Rhee Chang Yong sebelumnya mengatakan pada Juli bahwa empat anggota dewan masih membuka peluang pemangkasan dalam 3 bulan. Namun, keputusan kali ini menunjukkan fokus BOK menjaga stabilitas finansial serta mengelola selisih suku bunga dengan Federal Reserve.

“Lingkungan ekspor tidak diperkirakan membaik tahun depan, sehingga kemungkinan argumen yang digunakan adalah mendukung permintaan domestik melalui pemangkasan suku bunga. Tapi efektivitasnya masih dipertanyakan,” tambah Park.

Rhee dijadwalkan memberikan keterangan pers pada Kamis sore untuk menjelaskan arah kebijakan moneter ke depan, termasuk apakah ada anggota dewan yang berbeda pendapat serta pandangan BOK terkait prospek tiga bulan mendatang.

Baca Juga : Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Pasar perumahan Seoul masih menjadi kendala utama bagi pemangkasan suku bunga. Harga apartemen terus meningkat meski pemerintah sudah membatasi pinjaman hipotek sejak Juni. 

Utang rumah tangga juga meningkat pada kuartal II/2025 dengan laju tercepat sejak 2021, didorong lonjakan kredit perumahan yang menegaskan kuatnya permintaan.

Dalam upaya terakhir mencegah pasar properti dari risiko overheating, pemerintah berencana mengumumkan paket pasokan perumahan tambahan pada September. Menurut Sekretaris Senior Kepresidenan Kim Yong-beom, kebijakan tersebut kini memasuki tahap akhir dan tengah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar
Premium
18 menit yang lalu

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan
Premium
1 jam yang lalu

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Jurus Manajer Investasi Optimalkan Cuan saat Yield Obligasi dalam Tren Penurunan

Jurus Manajer Investasi Optimalkan Cuan saat Yield Obligasi dalam Tren Penurunan

INTERMEDIASI PERBANKAN : Transmisi Macet Bunga Kredit

INTERMEDIASI PERBANKAN : Transmisi Macet Bunga Kredit

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan

Eksodus Pabrik China ke RI Bakal Dongkrak Permintaan Mesin Lokal

Eksodus Pabrik China ke RI Bakal Dongkrak Permintaan Mesin Lokal

Korsel-AS Susun Skema Investasi US$350 Miliar, Ada Baterai hingga Semikonduktor

Korsel-AS Susun Skema Investasi US$350 Miliar, Ada Baterai hingga Semikonduktor

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo
Nasional
9 menit yang lalu

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang
Internasional
29 menit yang lalu

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang

Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami
Nasional
32 menit yang lalu

Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami

KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo
Nasional
43 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya
Internasional
45 menit yang lalu

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

2

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

3

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan, Nelayan Bali Beralih ke Perahu Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

2

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

3

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK