Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang

PM Belanda Dick Schoof menghadapi mosi tidak percaya yang dapat memicu krisis politik. Kabinetnya terancam tumbang setelah koalisi runtuh dan dukungan parlemen terpecah.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:48
Share
Bendera Belanda bersama sejumlah bendera negara lain berkibar di depan Eurocontrol, Brussels, Belgia pada Jumat (18/7/2014). / Reuters-Francois Lenoir
Bendera Belanda bersama sejumlah bendera negara lain berkibar di depan Eurocontrol, Brussels, Belgia pada Jumat (18/7/2014). / Reuters-Francois Lenoir

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Belanda Dick Schoof menghadapi mosi tidak percaya di parlemen yang dapat memaksa kabinetnya mundur dan memicu krisis politik terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Melansir Bloomberg pada Kamis (28/8/2025), mosi tersebut diajukan pada Rabu (27/8/2025) waktu setempat oleh Stephan van Baarle, pimpinan Partai DENK yang dikenal membela hak-hak minoritas dan memiliki tiga kursi di majelis rendah parlemen. Langkah itu menjadi awal dari pertarungan panjang sehari penuh di Gedung Perwakilan Rakyat di Den Haag.

Pemerintahan Schoof saat ini berstatus sementara setelah koalisi empat partai yang berkuasa runtuh pada Juni lalu. Namun, belum ada prosedur jelas apabila mosi tidak percaya berhasil lolos. Dengan parlemen yang terfragmentasi hingga 15 partai, posisi dukungan terhadap kabinet masih belum pasti.

Krisis terbaru dipicu Jumat pekan lalu, ketika Partai New Social Contract (NSC) menarik diri dari koalisi karena perbedaan sikap terkait kebijakan lebih keras terhadap Israel atas pendudukan dan genosida terhadap warga Palestina. Kepergian Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp beserta koleganya membuat kabinet sementara hanya ditopang dua partai dengan minoritas lebih kecil, yakni 32 dari total 150 kursi.

“Kami menilai seluruh kabinet sebaiknya mundur. Mengabaikan genosida adalah perilaku yang tidak dapat diterima," ujar Van Baarle dalam pidatonya di parlemen.

Dalam debat panas yang berlangsung lebih dari empat jam, Schoof meminta parlemen tetap mendukung pemerintahannya dan berjanji menjalin hubungan lebih erat dengan legislatif. Dia menegaskan kabinet akan memasuki fase baru dengan mencari dukungan mayoritas parlemen untuk setiap kebijakan.

Baca Juga

“Kami sangat menyadari perlunya dukungan parlemen agar bisa mencapai hasil dalam periode mendatang,” tegas Schoof. Dia menambahkan, tidak ada pihak yang menang setelah keretakan terbaru di koalisi.

Gejolak politik Belanda menambah ketegangan di Eropa, menyusul pemerintahan Prancis yang juga berada di ambang kejatuhan. Kondisi ini menyulitkan upaya Eropa dalam merespons perang dagang Presiden AS Donald Trump sekaligus mendukung perdamaian di Ukraina. Menteri Perdagangan Belanda pun ikut mundur, memperlemah kapasitas pengambilan keputusan di saat kritis.

Meski demikian, pasar keuangan relatif tenang. Imbal hasil obligasi pemerintah Belanda tenor 10 tahun terhadap obligasi Jerman tetap stabil di 17 basis poin, level yang bertahan hampir dua pekan terakhir.

Pemilu dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang, tetapi dengan lanskap politik yang terpecah, negosiasi pembentukan pemerintahan diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan, meninggalkan Belanda dalam ketidakpastian panjang.

Langkah selanjutnya akan dibahas dalam debat parlemen hari ini yang kemungkinan berlanjut hingga malam. Semua partai akan menentukan apakah Schoof dan kabinetnya harus diganti atau tetap melanjutkan pemerintahan.

Schoof, yang berstatus independen, menyampaikan bahwa dua partai koalisi telah menyepakati pembagian kursi menteri yang kosong, menurut surat yang dikirimkan kepada parlemen Selasa malam.

Jika kabinet tetap bertahan, Schoof harus merangkul dukungan oposisi untuk menjalankan kebijakan. Namun, tuntutan partai-partai oposisi dinilai sulit dipenuhi.

Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan (PVV) yang berhaluan kanan ekstrem, menyatakan hanya akan membantu Schoof bertahan jika pemerintah menjamin larangan penuh terhadap pencari suaka.

Namun, hal itu kecil kemungkinan dilakukan, mengingat keluarnya Wilders dari koalisi sebelumnya juga dipicu perselisihan soal kebijakan migrasi.

Di sisi lain, Partai Hijau-Kiri Buruh (GroenLinks-PvdA), oposisi kiri terbesar, menuntut Schoof bersikap lebih keras terhadap Israel—isu yang justru memicu krisis terbaru.

Apabila kabinet Schoof dipaksa mundur, salah satu opsi yang diajukan Partai D66 adalah menggantinya dengan pejabat senior nonpartai. Namun, belum jelas apakah partai lain mendukung gagasan tersebut, sementara Raja Belanda juga bisa menolak pengunduran diri kabinet, menurut laporan harian AD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar
Premium
18 menit yang lalu

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan
Premium
1 jam yang lalu

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bangunan Peninggalan Belanda di Kabupaten Soppeng

Bangunan Peninggalan Belanda di Kabupaten Soppeng

Kopdes Merah Putih Bisa Sukses Seperti Koperasi di Korea-Belanda, Asalkan...

Kopdes Merah Putih Bisa Sukses Seperti Koperasi di Korea-Belanda, Asalkan...

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

APBN Ditambah Rp364 Triliun untuk Antisipasi Krisis dan Tarif Trump, tapi di Korea Selatan

APBN Ditambah Rp364 Triliun untuk Antisipasi Krisis dan Tarif Trump, tapi di Korea Selatan

Historia Bisnis: Tangan Konglomerat di Tubuh Bank Danamon (BDMN)

Historia Bisnis: Tangan Konglomerat di Tubuh Bank Danamon (BDMN)

Trump Desak Israel-Hamas Segera Akhiri Perang

Trump Desak Israel-Hamas Segera Akhiri Perang

Profil Peter Berkowitz, Akademisi Pro-Israel yang Jadi Pembicara di UI

Profil Peter Berkowitz, Akademisi Pro-Israel yang Jadi Pembicara di UI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo
Nasional
9 menit yang lalu

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang
Internasional
29 menit yang lalu

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang

Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami
Nasional
32 menit yang lalu

Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami

KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo
Nasional
43 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya
Internasional
45 menit yang lalu

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

2

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

3

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan, Nelayan Bali Beralih ke Perahu Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

2

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

3

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK