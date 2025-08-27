Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser

Prancis menghadapi krisis politik saat PM Bayrou ajukan mosi percaya untuk rencana pengurangan utang.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:12
Share
Sungai Seine dekat Menara Eiffel di Paris, Prancis. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Sungai Seine dekat Menara Eiffel di Paris, Prancis. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Ringkasan Berita
  • Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, menghadapi krisis politik setelah mengajukan mosi percaya untuk menguji dukungan terhadap rencana pengurangan utang, yang ditolak oleh partai oposisi.
  • Presiden Emmanuel Macron mungkin akan mengganti Bayrou dengan perdana menteri baru atau menggelar pemilu legislatif baru jika mosi percaya gagal, meskipun langkah ini tidak diyakini akan menyelesaikan masalah politik dan ekonomi Prancis.
  • Partai Sosialis dan partai sayap kanan National Rally menolak mendukung Bayrou, sementara aksi protes direncanakan menjelang pemungutan suara, mengingatkan pada demonstrasi besar tahun 2018.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Prancis kembali diguncang krisis setelah langkah Perdana Menteri Francois Bayrou meminta dukungan atas rencana pengurangan utang yang menjadi bumerang, memperdalam ketidakstabilan politik dan finansial negara tersebut.

Pasar keuangan Prancis anjlok pada Selasa (26/8/2025), setelah sehari sebelumnya Bayrou mengejutkan publik dengan mengajukan mosi percaya pada 8 September untuk menguji dukungan terhadap program pemangkasan utangnya. Usulan itu langsung ditolak partai oposisi, yang melihat kesempatan untuk mempercepat jatuhnya pemerintahan minoritas Bayrou.

Dalam momen simbolis yang menandai posisinya yang goyah, Bayrou hampir terjatuh saat naik panggung menyampaikan pernyataan pertamanya setelah pengumuman tersebut.

Dia memperingatkan anggota parlemen bahwa mereka harus memilih antara kekacauan dan tanggung jawab, serta menyerukan rakyat Prancis menekan wakil mereka agar membuat pilihan bijak menjelang pemungutan suara.

“Saya tidak meminta siapa pun mengubah pendapat, tapi saya berharap ada yang mau memikirkannya kembali,” ujar Bayrou dikutip dari Reuters, Rabu (27/8/2025).

Apabila Bayrou gagal, Presiden Emmanuel Macron dapat membubarkan parlemen dan menggelar pemilu legislatif baru—opsi yang sebelumnya ditolak—atau menunjuk perdana menteri baru. Namun, kedua langkah tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah defisit anggaran maupun kebuntuan politik.

Baca Juga

Sumber di salah satu kementerian mengatakan, Macron kemungkinan besar akan memilih mengganti Bayrou dengan perdana menteri baru.

“Keputusan Bayrou untuk mengajukan mosi percaya kemungkinan besar akan berujung pada penggantinya, atau [lebih jarang] pemilu legislatif dini,” tulis analis Capital Economics.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau dari Partai Republik konservatif menyebut menjatuhkan pemerintah sebagai langkah tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kepentingan Prancis.

Namun kubu lain justru berpandangan sebaliknya. Partai sayap kanan National Rally pimpinan Marine Le Pen mendesak Macron membubarkan parlemen dan menggelar pemilu cepat.

“Saya tidak melihat ada perdana menteri baru yang tidak langsung digulingkan lewat mosi tidak percaya,” kata seorang sumber dekat Le Pen.

Partai Sosialis, yang suaranya bakal menentukan hasil pemungutan, juga menyatakan akan menolak Bayrou. 

“Kami butuh perdana menteri yang berbeda, dan yang terpenting, kebijakan yang berbeda,” tulis Ketua Fraksi Sosialis Boris Vallaud di X.

Mosi percaya akan digelar dua hari sebelum aksi protes yang digaungkan di media sosial dan didukung partai sayap kiri serta serikat pekerja, mengingatkan kembali pada gelombang demonstrasi rompi kuning tahun 2018 akibat kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup.

“Jika Francois Bayrou tidak lolos, yang kemungkinan besar akan terjadi, maka Prancis akan memasuki fase baru yang penuh destabilisasi dengan dampak negatif bagi ekonomi dan citra negara di mata dunia,” ujar analis politik Jean-Daniel Levy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
11 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
41 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tentara Prancis Tunjukkan Aksi di Latihan Gabungan Super Garuda Shield

Tentara Prancis Tunjukkan Aksi di Latihan Gabungan Super Garuda Shield

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

Cak Imin Kenang Suryadharma Ali: Saya Pernah Dibimbing Beliau

Cak Imin Kenang Suryadharma Ali: Saya Pernah Dibimbing Beliau

Entitas Keluarga BUMN Gagal Bayar MTN, Punya Kupon hingga 13%

Entitas Keluarga BUMN Gagal Bayar MTN, Punya Kupon hingga 13%

Kondisi Terbaru AJB Bumiputera: Dapat Premi Rp118 Miliar, Bayar Klaim Rp1,23 Triliun

Kondisi Terbaru AJB Bumiputera: Dapat Premi Rp118 Miliar, Bayar Klaim Rp1,23 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden
Nasional
14 menit yang lalu

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online
Hukum
45 menit yang lalu

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol
Hukum
55 menit yang lalu

Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol

Polisi: Otak Pembuhunan Kacab BRI Pernah Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah
Hukum
1 jam yang lalu

Polisi: Otak Pembuhunan Kacab BRI Pernah Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser
Internasional
1 jam yang lalu

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

2

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

3

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

4

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

5

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

2

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

3

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

4

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

5

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan