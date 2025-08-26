Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Desak Israel-Hamas Segera Akhiri Perang

Trump mendesak Israel dan Hamas segera akhiri perang untuk cegah krisis kemanusiaan, meski tidak merinci langkah AS.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 06:36
Share
Warga Palestina memeriksa lokasi serangan Israel yang menewaskan jurnalis Al Jazeera, Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh, dan tiga jurnalis foto, di Kota Gaza, 11 Agustus 2025./Reuters-Ebrahim Hajjaj
Warga Palestina memeriksa lokasi serangan Israel yang menewaskan jurnalis Al Jazeera, Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh, dan tiga jurnalis foto, di Kota Gaza, 11 Agustus 2025./Reuters-Ebrahim Hajjaj

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump meminta perang Israel–Hamas segera diselesaikan di tengah intensifnya operasi militer Tel Aviv di Gaza.

“Sekarang mereka membicarakan Gaza City — selalu saja ada yang dibicarakan. Pada akhirnya konflik ini akan selesai, dan saya bilang sebaiknya segera diselesaikan. Anda harus segera menyelesaikannya,” kata Trump dalam pertemuan di Ruang Oval bersama Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, dikutip dari Bloomberg, Selasa (26/8/2025).

Trump menegaskan perang tersebut harus segera berakhir. Hal tersebut karena konflik berkepanjangan akan memunculkan masalah baru, mulai dari kelaparan hingga kematian.

Trump menyebut adanya dorongan diplomatik yang sangat serius untuk mengakhiri perang, meski tidak merinci langkah yang dimaksud.

Pernyataan Trump itu muncul saat Netanyahu bersiap memperluas operasi darat ke Gaza City, wilayah yang sebelumnya dihindari militer Israel karena diyakini masih ada sandera di sana. Trump tidak menjelaskan langkah apa yang akan diambil AS jika operasi tersebut berlarut.

“Saya pikir dalam dua hingga tiga pekan ke depan, akan ada akhir yang cukup jelas dan konklusif,” ujar Trump.

Baca Juga

Israel sendiri meningkatkan operasi militernya di Gaza dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin, serangan udara Israel ke sebuah rumah sakit di Gaza selatan menewaskan 20 orang, termasuk empat jurnalis, tenaga medis, pasien, serta relawan penyelamat, menurut pernyataan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. 

Netanyahu kemudian menyampaikan penyesalan atas “insiden tragis” di Rumah Sakit Nasser tersebut, seperti tertuang dalam pernyataan kantornya.

Pekan lalu, sebuah badan PBB menyatakan terjadinya kelaparan di Gaza untuk pertama kalinya sejak perang Israel–Hamas pecah pada 2023. Temuan itu memicu seruan baru dari komunitas internasional untuk mengakhiri pertempuran sekaligus mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan.

Namun, Israel menolak laporan tersebut. Kantor Netanyahu menyebut temuan PBB itu sebagai kebohongan belaka. Trump sendiri tidak banyak berkomentar soal kelaparan di Gaza, meski Duta Besar AS Mike Huckabee menulis di platform X bahwa bantuan yang masuk ke Gaza telah dicuri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Premium
25 menit yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Premium
2 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil Peter Berkowitz, Akademisi Pro-Israel yang Jadi Pembicara di UI

Profil Peter Berkowitz, Akademisi Pro-Israel yang Jadi Pembicara di UI

UI Minta Maaf dan Ngaku Khilaf Usai Undang Profesor Berkowitz yang Pro Israel

UI Minta Maaf dan Ngaku Khilaf Usai Undang Profesor Berkowitz yang Pro Israel

Abou Ali Main di MLS, Bendera Palestina Bakal Berkibar di Amerika Serikat

Abou Ali Main di MLS, Bendera Palestina Bakal Berkibar di Amerika Serikat

Israel Mulai Kuasai Gaza City dengan Memanggil Pasukan Cadangan

Israel Mulai Kuasai Gaza City dengan Memanggil Pasukan Cadangan

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Menlu Rusia Bantah Rencana Pertemuan Putin-Zelensky dalam Waktu Dekat

Menlu Rusia Bantah Rencana Pertemuan Putin-Zelensky dalam Waktu Dekat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Trump Desak Israel-Hamas Segera Akhiri Perang
Internasional
23 menit yang lalu

Trump Desak Israel-Hamas Segera Akhiri Perang

CEK FAKTA: Viral Tumpukan Emas Ditemukan di Sungai, Akan Dibagikan kepada Masyarakat
Cek Fakta
1 jam yang lalu

CEK FAKTA: Viral Tumpukan Emas Ditemukan di Sungai, Akan Dibagikan kepada Masyarakat

Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak
Nasional
9 jam yang lalu

Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi
Nasional
9 jam yang lalu

Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi

Ruas Jalan Pejompongan-Palmerah Mulai Dibuka, KRL Belum Terlihat Melintas
Nasional
9 jam yang lalu

Ruas Jalan Pejompongan-Palmerah Mulai Dibuka, KRL Belum Terlihat Melintas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

5

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

5

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo