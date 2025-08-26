Bisnis Indonesia Premium
CEK FAKTA: Viral Tumpukan Emas Ditemukan di Sungai, Akan Dibagikan kepada Masyarakat

Rumor tumpukan emas di sungai yang akan dibagikan gratis adalah hoaks. Foto viral tersebut adalah hasil rekayasa digital dengan AI.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 05:11
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah gejolak harga emas yang naik turun, muncul rumor bahwa ada temuan tumpukan emas di sungai.

Foto tiga orang beserta tumpukan emas pun viral di media sosial Facebook.

Salah satu klaim yang membuat warga media sosial heboh adalah bahwasannya emas temuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat.

"Penemuan harta karun di sungai, dan semua emas ini akan dibagikan secara gratis," bunyi narasi di unggahan viral tersebut.

CEK FAKTA:

Ternyata, Antaranews juga sempat memberikan konfirmasi dan cek fakta tentang isu ini. 

Dilansir Bisnis dari Antaranews, kabar ditemukannya emas di sungai dan akan dibagikan kepada masyarakat adalah hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahkan berdasarkan pemeriksaan menggunakan AI Detector dari Hive Moderation, foto tersebut teridentifikasi sebagai gambar hasil rekayasa digital atau konten berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan presentase sebesar 98,6 persen.

Penulis : Newswire
Editor : Hesti Puji Lestari
Sumber : Antaranews

CEK FAKTA: Viral Tumpukan Emas Ditemukan di Sungai, Akan Dibagikan kepada Masyarakat
