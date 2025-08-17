Akhirnya SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Setelah Beberapa Kali Absen

SBY hadir di upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka setelah absen beberapa tahun, sebelumnya ia mengikuti upacara di luar negeri dan di kampung halaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), setelah beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam perayaan upacara HUT ke-80 RI, SBY tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna merah dan peci hitam.

Asal tahu saja, SBY beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI. Menurut rangkuman Bisnis, Presiden ke-6 RI ini absen di upacara bendera HUT ke-73 RI dan menghadiri HUT RI di KBRI Singapura.

Kemudian, dalam upacara HUT ke-74 RI juga absen lantaran tengah mendampingi sang ibu, Siti Habibah yang kala itu berada di rumah sakit di wilayah Cibubur.

Di tahun-tahun berikutnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu tampak menghadiri upacara HUT ke-75 dan ke-76 di Istana Kepresidenan secara virtual.

Kemudian, SBY juga tak hadir dalam upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Kala itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu berhalangan hadir lantaran masih berada di Malaysia. SBY dan rombongan lantas mengikuti upacara di KBRI Malaysia.

SBY kembali absen dalam perayaan HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Baik SBY maupun sang anak Agus Harimurti Yudhoyono kala itu kompak tak hadir dalam upacara HUT ke-78 RI.

Diketahui, keduanya tengah berada di Pacitan, Jawa Timur untuk meluncurkan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.

Kemudian, pada HUT ke-79 RI, SBY kembali tak menghadiri upacara HUT ke-79 RI. Sebagai informasi, perayaan upacara HUT ke-79 RI digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

AHY kala itu mengatakan, ayahnya, yakni SBY, dipastikan tidak akan menghadiri acara HUT ke-79 RI di IKN. Menurut AHY, SBY sudah dari jauh hari memiliki jadwal untuk upacara HUT RI di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur.

“Beliau sudah ada apa namanya, kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga. Upacaranya di Pacitan, di kampung halaman,” kata AHY.