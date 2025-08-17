Bisnis Indonesia Premium
Potret Nicholas Saputra Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Aktor Nicholas Saputra menghadiri HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, menyatakan antusiasme untuk mengikuti acara tahunan ini.
Akbar Evandio
Akbar Evandio
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:00
Nicholas Saputra menghadiri upacara bendera 17 Agustus di Istana negara/bisnis. Akbar Evandio
Nicholas Saputra menghadiri upacara bendera 17 Agustus di Istana negara/bisnis. Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Aktor Nicholas Saputra turut hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).

Penampilannya yang sederhana tetapi berkelas tetap menjadi perhatian publik.

Ketika ditanya soal busana yang dikenakan, pemera Rangga di Ada Apa Dengan Cinta ini menjawab singkat mengikuti dresscode yang telah ditautkan di undangan.

“Pake baju ya ini lah sesuai dengan undangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

Bagi Nicholas, momentum peringatan kemerdekaan di Istana selalu memiliki kesan tersendir yang dia selalu tunggu.

“Sangat spesial dan selalu menunggu kemeriahan,” katanya.

Dia juga mengaku antusias dengan rangkaian pertunjukan yang setiap tahun menjadi salah satu daya tarik perayaan.

“Ya pasti menunggu ya, selalu menunggu tiap tahun,” ucapnya.

Tahun ini menjadi kali kedua dia menghadiri upacara kenegaraan di Istana Merdeka.

“[Ini tahun] kedua,” jawabnya singkat saat ditanya pengalaman kehadirannya.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

