Bak Pengantin, Raffi-Nagita Pakai Baju Adat Jawa saat Upacara HUT Ke-80 RI

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kenakan baju adat Jawa di HUT RI ke-80 di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:46
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad turut merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Minggu (17/8/2025).

Raffi menyampaikan ucapan selamat sembari mengingatkan pentingnya menjaga semangat perjuangan para pahlawan.

“Merdeka. Selamat hari 17 Agustus. Mudah-mudahan semangat 45 selalu ada di hati kita semua,” ujar Raffi kepada Bisnis, Minggu (17/8/2025). 

Dalam momen peringatan HUT RI, Raffi tampil mengenakan baju adat Jawa begitu pula istrinya, Nagita Slavina.

Dia menuturkan pemilihan busana adat Jawa tersebut terinspirasi dari latar belakang keluarganya.

“Hari ini saya pakai baju adat Jawa. Sama Jawa juga [Nagita]. Karena istri saya dari Jawa. Pernikahan kita dulu pakai baju Sunda dan Jawa, jadi sekalian mengenang baju pernikahan ceritanya,” katanya.

Raffi menambahkan, busana adat yang dikenakannya juga dimaknai sebagai simbol kekayaan budaya Nusantara.

Terkait harapannya bagi Indonesia, Raffi menekankan pentingnya semangat juang para pahlawan agar terus diwariskan kepada generasi muda.

“Pastinya Pak Prabowo maunya semangat juang 45 kita selalu ada di hati kita. Dan juga untuk para generasi muda, teruskan perjuangan para pahlawan dengan cara apapun,” ucapnya.

Menurut Raffi, pengabdian kepada bangsa tidak harus dalam bentuk besar, melainkan bisa dilakukan melalui peran masing-masing individu.

“Yang paling penting kita bisa berikan pengabdian kepada nusa dan bangsa sesuai jalur masing-masing. Yang paling penting selalu positif,” pungkas Raffi.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

