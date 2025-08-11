Bisnis Indonesia Premium
Presiden Baru Korea Selatan Bakal Kirim Utusan Khusus ke RI, Bahas Ini

Korea Selatan akan mengirim utusan khusus ke Indonesia pada pekan ini untuk menegaskan komitmen pemerintahan baru Presiden Lee Jae-myung.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 03:00
Presiden Korea Selatan dari Partai Demokrat Lee Jae-Myung dalam acara malam pemilihan umum di Seoul, Korea Selatan pada Rabu (4/6/2025). / Bloomberg-SeongJoon Cho
Presiden Korea Selatan dari Partai Demokrat Lee Jae-Myung dalam acara malam pemilihan umum di Seoul, Korea Selatan pada Rabu (4/6/2025). / Bloomberg-SeongJoon Cho

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan (Korsel) akan mengirimkan utusan khusus ke Indonesia pada pekan ini untuk menegaskan komitmen pemerintahan baru Presiden Lee Jae-myung dan memperdalam hubungan dengan Indonesia. 

Melansir Antara, Senin (11/8/2025), Juru Bicara Kepresidenan Kang Yu-jung mengatakan bahwa delegasi tersebut akan dipimpin oleh anggota parlemen Cho Jeong-sik dari Partai Demokrat yang berkuasa dan akan melakukan kunjungan selama 3 hari ke Jakarta mulai Senin.

Lebih lanjut, Kang menuturkan, para utusan tersebut dijadwalkan bertemu dengan pejabat-pejabat penting pemerintah Indonesia dan menyampaikan surat dari Presiden Lee kepada Presiden Prabowo Subianto, yang memaparkan upaya penguatan hubungan bilateral.

Selain itu, mereka akan menggelar pembahasan luas mengenai langkah-langkah peningkatan kerja sama praktis di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan, energi, transisi digital, serta upaya mempererat hubungan di tingkat kawasan melalui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean).

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara anggota Asean. Sembilan lainnya adalah Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.

Sejak dilantik pada 4 Juni 2025, Presiden Lee telah mengirimkan utusan khusus ke Uni Eropa, Prancis, Inggris, India, Polandia, dan sejumlah negara lainnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Korea Selatan siap meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia seiring dengan meningkatnya ketidakpastian perekonomian dunia.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-Deok menyebut, kondisi perekonomian global tengah menghadapi ketidakpastian yang terus meningkat. Hal tersebut juga ditambah dengan ketidakstabilan geopolitik yang diperparah oleh konflik militer serta memanasnya ketegangan antarnegara.

"Dalam situasi yang tidak menentu ini, sangat penting untuk memperkuat kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia, serta antara sektor publik dan swasta masing-masing negara," jelas Park dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum di Jakarta pada Selasa (24/6/2025).

Park melanjutkan, salah satu upaya Korea Selatan dalam meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Indonesia adalah dengan meluncurkan Team Korea yang merupakan platform kolaboratif lintas lembaga dan sektor.

Dia menuturkan, sejak Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia meluncurkan platform Team Korea tahun lalu, berbagai upaya aktif telah dilakukan untuk mendorong kolaborasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan ramah investor.

"Saatnya kita melangkah lebih jauh dengan membangun platform yang lebih inklusif dan komprehensif guna menjawab tantangan global secara bersama-sama," kata Park.

Penulis : Newswire
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Sumber : Antara


