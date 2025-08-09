Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern

Sungai Efrat, pusat peradaban kuno Mesopotamia, kini terancam oleh pembangunan bendungan dan perubahan iklim.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 11:12
Share
Kondisi Sungai Efrat yang mulai mengering
Kondisi Sungai Efrat yang mulai mengering

Bisnis.com, JAKARTA - Sungai Efrat adalah salah satu sungai terpanjang dan paling bersejarah di Timur Tengah, memiliki panjang sekitar 2.800 km dan menjadi pusat peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu.

Berawal dari pegunungan di Turki, Sungai Efrat mengalir melalui Suriah dan Irak sebelum berakhir di Teluk Persia. Sungai ini merupakan bagian utama dari sistem sungai Tigris-Efrat yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban kuno Mesopotamia, sebagai pusat perkembangan budaya dan teknologi di dunia awal.

Nama Sungai Efrat memiliki sejarah panjang dan kaya makna. Dalam bahasa Yunani kuno, nama ini artinya adalah baik dan nyatakan, tetapi asal-usulnya berasal dari bahasa Persia Lama, Ufratu.

Sejarah Sungai Efrat juga terkait dengan bahasa-bahasa kuno seperti Sumer, Akkad, dan Elam, yang menandai keberadaan sungai ini sebagai jalur perdagangan penting selama berabad-abad. Dalam peradaban awal, Sungai Efrat juga dikenal sebagai jalur pengangkutan utama bahan mentah seperti tembaga dan sumber air utama bagi masyarakat di sekitarnya.

Sungai Efrat memiliki peran vital dalam sejarah dunia sebagai pusat perkembangan peradaban pertama. Nama dan kisahnya tercatat dalam naskah kuno dari kota-kota seperti Nipur dan Surupak yang menunjukkan hubungan erat antara sungai dan kepercayaan serta kehidupan ekonomi masyarakat zaman dulu.

Baca Juga : Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

Tidak hanya sebagai sumber air dan transportasi, Sungai Efrat juga menjadi simbol kekuatan dan kedamaian yang menghubungkan berbagai bangsa di Timur Tengah.

Dilansir dari Al Wakeel News, Sabtu (9/8/2025), kondisi Sungai Efrat saat ini semakin memburuk akibat berbagai tantangan modern. Pembangunan bendungan dan pengambilan air berlebihan di hulu, terutama oleh Turki, menyebabkan menipisnya debit air di hilir dan mengancam keberlangsungan sumber daya air bagi jutaan manusia di Irak dan Suriah.

Perjanjian internasional seperti yang tertuang dalam Perjanjian Lausanne 1923 dan kesepakatan 1946 berusaha mengatur pengelolaan sumber daya ini secara adil, tetapi konflik dan ketimpangan dalam pengelolaan tetap menjadi hambatan utama.

Belum lagi, pengaruh perubahan iklim dan degradasi lingkungan semakin memperparah keadaan. Banyak sungai dan waduk di kawasan ini mengalami kekeringan dan pencemaran yang serius, mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Efrat.

Sungai Efrat perlu dijaga, agar pengelolaan air dan warisan sejarah ini tetap lestari di masa depan. Sebab, sungai Efrat bukan hanya simbol sejarah dan budaya, tetapi juga merupakan kunci keberlangsungan kehidupan di kawasan Timur Tengah.

Sungai ini juga menjadi tanda kerja sama lintas negara, inovasi teknologi pengelolaan air, serta kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan harus menjadi prioritas utama. Melestarikan Sungai Efrat berarti menjaga warisan sejarah, memastikan ketahanan pangan dan air, dan mewujudkan perdamaian di tengah konflik yang terus berlanjut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
5 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
8 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

3 Agustus Memperingati Sindrom Cloves Hingga Kasus Korupsi Soeharto

3 Agustus Memperingati Sindrom Cloves Hingga Kasus Korupsi Soeharto

Kapitan Pattimura: Perlawanan Rakyat Maluku dan Eksekusi Tragis

Kapitan Pattimura: Perlawanan Rakyat Maluku dan Eksekusi Tragis

Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

HUT Jakarta: Pionir DKI 1, dari Tokoh PNI Penggagas Bank Umum Nasional hingga Pencetus Jalan Tol

HUT Jakarta: Pionir DKI 1, dari Tokoh PNI Penggagas Bank Umum Nasional hingga Pencetus Jalan Tol

Mengenal Upanat, Sandal Khusus yang Harusnya Dipakai saat Berkunjung ke Candi Borobudur

Mengenal Upanat, Sandal Khusus yang Harusnya Dipakai saat Berkunjung ke Candi Borobudur

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern
Internasional
1 jam yang lalu

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern

Fakta-fakta Baru Dana Kasus CSR BI-OJK, Banyak Komisi XI DPR Terlibat
Hukum
2 jam yang lalu

Fakta-fakta Baru Dana Kasus CSR BI-OJK, Banyak Komisi XI DPR Terlibat

Biografi Sayuti Melik, Pengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan RI
Humaniora
3 jam yang lalu

Biografi Sayuti Melik, Pengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan RI

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?
Hukum
4 jam yang lalu

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?

Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025
Nasional
4 jam yang lalu

Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

2

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

3

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

4

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

5

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Sekolah Rusak di Kabupaten Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

2

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

3

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

4

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

5

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi