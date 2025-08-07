Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Siap Kirim Pasukan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza, serta instruksikan pembukaan jalur penerbangan internasional dan pendidikan vokasi.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:25
Share
Warga Palestina bereaksi di dekat kerusakan, menyusul apa yang dikatakan warga Palestina sebagai serangan Israel di sebuah kamp tenda di daerah Al-Mawasi, di tengah konflik Israel-Hamas, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan 13 Juli 2024/REUTERS-Mohammed Salem
Warga Palestina bereaksi di dekat kerusakan, menyusul apa yang dikatakan warga Palestina sebagai serangan Israel di sebuah kamp tenda di daerah Al-Mawasi, di tengah konflik Israel-Hamas, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan 13 Juli 2024/REUTERS-Mohammed Salem

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan penting dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada awal pekan ini, termasuk kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian di Gaza.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

Menurut Hasan, Presiden menegaskan bahwa netralitas Indonesia dalam kancah global saat ini dihargai sangat tinggi oleh komunitas internasional. 

Oleh karena itu, kata Hasan, Indonesia diminta untuk terlibat dalam upaya gencatan senjata di Gaza, dan bersiap mengirim pasukan perdamaian jika gencatan senjata berhasil diwujudkan.

"Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, seperti yang pernah dilakukan di Lebanon," ujar Hasan.

Selain pengiriman pasukan, Presiden Ke-8 RI itu juga menginstruksikan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara. Kementerian Pertahanan diminta menyiapkan dua unit pesawat Hercules untuk melakukan operasi airdrop bantuan pangan bagi warga sipil di Gaza.

Baca Juga

Tak hanya itu, Indonesia juga akan menyediakan layanan pengobatan bagi sekitar 2.000 korban perang dari Gaza, yang akan dilakukan di fasilitas rumah sakit di Pulau Galang. Rumah sakit tersebut dipilih karena memiliki infrastruktur pendukung yang memadai dan dapat menampung juga keluarga korban yang ikut mendampingi.

Dalam sektor ekonomi, Kepala negara juga memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan untuk membuka lebih banyak jalur penerbangan internasional langsung ke daerah tujuan wisata di Indonesia, tanpa harus transit di Jakarta. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

“Bandara-bandara yang sudah ready itu diminta segera dibuka untuk penerbangan internasional. Karena sektor wisata ini punya potensi luar biasa besar dalam menciptakan lapangan kerja dan pemasukan negara,” imbuhnya.

Sementara itu, kepada Menteri Pekerja Migran, kata Hasan, Prabowo meminta penyusunan konsep pendidikan vokasi terpadu yang fokus menyiapkan tenaga kerja terampil untuk dikirim ke luar negeri.

Menurutnya, Prabowo menekankan bahwa arah kebijakan ke depan adalah mengurangi pengiriman pekerja domestik dan menggantinya dengan tenaga profesional di lebih dari 40 sektor kerja yang kini dibutuhkan secara global.

"Presiden tidak bicara lagi soal pengiriman pekerja domestik. Yang diinginkan adalah skema pendidikan vokasi yang terkonsep untuk tenaga terampil,” pungkas Hasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
21 menit yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

PBB Kecam Laporan Rencana Perluasan Serangan Israel ke Seluruh Gaza

PBB Kecam Laporan Rencana Perluasan Serangan Israel ke Seluruh Gaza

Aksi Akbar Bela Palestina Di Jakarta

Aksi Akbar Bela Palestina Di Jakarta

PM Inggris Ancam Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

PM Inggris Ancam Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

SBY Prihatin atas Konflik Kamboja-Thailand, Desak Asean Ambil Peran Damai

SBY Prihatin atas Konflik Kamboja-Thailand, Desak Asean Ambil Peran Damai

Korea Selatan Usung Prioritas Perdamaian Dunia Lewat MIKTA 2025

Korea Selatan Usung Prioritas Perdamaian Dunia Lewat MIKTA 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku
Hukum
2 menit yang lalu

Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

Viral Penangkapan 5 Orang Akali Sistem Judol, Polisi: Laporan Bukan dari Bandar
Hukum
7 menit yang lalu

Viral Penangkapan 5 Orang Akali Sistem Judol, Polisi: Laporan Bukan dari Bandar

Prabowo Siap Kirim Pasukan Perdamaian Gaza
Internasional
40 menit yang lalu

Prabowo Siap Kirim Pasukan Perdamaian Gaza

Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar
Nasional
43 menit yang lalu

Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 5 Jam
Hukum
57 menit yang lalu

Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 5 Jam

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet